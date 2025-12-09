Live TV

Întâlnire la nivel de secretari de stat în domeniul Apărării, după ce ministrul german a anulat vizita în România

Data actualizării: Data publicării:
drapele steaguri germania romania profimedia-0996811960
Foto: Profimedia
Din articol
Guvernul a explicat de ce ministrul Apărării din Germania a anulat în ultimul moment vizita în România

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat, marţi seară, că secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale, Sorin-Dan Moldovan, a avut o întrevedere bilaterală cu secretarul de stat parlamentar din cadrul Ministerului Apărării din Germania, dr. Nils Schmid, ocazionată de vizita acestuia în România, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, din judeţul Constanţa. Întâlnirea dintre cei doi vine după ce ministrul german al Apărării și-a anulat în utimul moment vizita în România, din cauza stării de sănătate.

Discuțiile au aprofundat coordonatele abordate în cadrul întrevederii la nivel de șefi de state și de guverne din iulie a.c. de la Berlin și s-au axat pe teme referitoare la situația de securitate europeană și regională, precum și pe perspectivele relației strategice bilaterale de apărare dintre România și Germania, cu accent pe  cooperarea în domeniul industriei de profil.

Pe timpul întrevederii a fost evidențiată împlinirea, în acest an, a 145 de ani de relații diplomatice bilaterale între România și Germania, precum și celebrarea a 70 de ani de la aderarea Germaniei la Alianța Nord-Atlantică.

„Germania este unul dintre cei mai importanți parteneri și aliați ai României, relația de anvergură strategică fiind esențială pentru consolidarea și modernizarea capacității de apărare și pentru susținerea apărării Ucrainei și R. Moldova”, a evidențiat secretarul de stat Moldovan.

Acesta a mulțumit Germaniei pentru contribuția la misiunile de poliție aeriană consolidată, considerând-o o dovadă clară a unității și solidarității dintre țările noastre. „Prezența avioanelor de luptă Eurofighter Typhoon și activitatea detașamentului german pentru misiunea NATO de poliție aeriană consolidată sunt esențiale cu atât mai mult cu cât acordăm o prioritate deosebită protejării spațiului aerian. Astfel, participăm împreună la securizarea teritoriului aliat, iar militarii noștri se antrenează, exersează și se perfecționează în fiecare zi pentru consolidarea interoperabilității și dezvoltarea capacității de reacție și descurajare.”

La rândul său,  Nils Schmid a afirmat că „participarea Germaniei la misiunile de politie aeriană în România reprezintă un semnal puternic de solidaritate aliată pentru a asigura securitatea Flancului Estic împotriva amenințărilor de orice natură”.

Cele două delegații au discutat provocările de securitate din regiunea Mării Negre și necesitatea cooperării europene în industria de apărare, fiind apreciat proiectul privind construirea unei fabrici de pulberi în județul Brașov, derulat cu compania Rheinmetall.

În ceea ce privește agenda aliată, a fost împărtășită nevoia de a spori eforturile dedicate întāririi Flancului Estic, in același registru fiind abordată și importanța implementării deciziilor adoptate la Summitul NATO de la Haga din iunie a.c., precum și a sprijinirii în continuare a Ucrainei și Republicii Moldova.

În încheiere, cei doi oficiali au reafirmat angajamentul comun față de menținerea dialogului bilateral și au subliniat importanța consolidării cooperării în domeniul apărării, ca răspuns strategic la provocările și amenințările actuale la adresa securității regionale și internaționale.

Guvernul a explicat de ce ministrul Apărării din Germania a anulat în ultimul moment vizita în România

Guvernul român a precizat că vizita în România a ministrului federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, a fost anulată din motive de sănătate. De altfel, presa germană a relatat că Pistorius a contractat o „infecţie gripală”.

„Întrevederea prim-ministrului Ilie Bolojan cu ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, programată iniţial pentru 9 decembrie 2025, nu va mai avea loc având în vedere anularea vizitei în România a înaltului oficial german, din motive de sănătate”, a anunţat, marţi, Guvernul României.

