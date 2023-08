Noi detalii șocante ies la iveală în cazul bătrânilor torturați în „azilul groazei” din Mureș. Potrivit interceptărilor, suspecții încercau să scape înțelegându-se între ei cu privire la ce declarații să facă la Poliție, arată surse Digi24. Totodată, apar informații înfiorătoare și despre condițiile în care erau ținuți bătrânii. Aceștia erau legați de pat, iar angajați uitau să-i schimbe sau să-i hrănească.

- Ne-am dus jos dimineață, acolo, jos în beci, în prima zi când am fost, nici n-am știut, omule, unde e lumina, ce-i acolo?! Atâta am tot umblat în jur până ce am găsit lumina și am pornit-o. Erau amândouă jos în beci.

- Aia erau închiși acolo. Ieri dimineață când ne-am dus, erau plini de urină și fecale, o putoare de ne înecam. Ăia cine știe când au fost schimbați, când au mâncat. Au uitat să-i dea să mănânce seara. Nici n-a mâncat.

- Polițistul pe toată lumea o să cheme. De asta i-am zis lui...să încercăm, măcar noi patru să mergem pe o vorbă. Să ne scăpăm! Omule, noi nu știm, aia nu știm. Să nu ne găsească pe noi și cu aia, că noi i-am pus pe ei.

Valentin Stan, jurnalist Digi24: Procurorii au interceptat angajații care lucrau la azilul din Mureș, le-au ascultat telefoanele, iar în documentele lor sunt foarte multe discuții între angajații acestei instituții. Au evidențiat anchetatorii o discuție care a avut loc între două femei, una dintre ele fusese deja la audieri și îi spunea celeilalte femei ce ar trebui să declare la Poliție, o învăța practic să mintă în fața anchetatorilor astfel încât toți martorii să prezinte aceeași poveste, ca să scape fără vreo măsură luată de procurori.

Din discuțiile pe care le-au avut cele două femei reies detalii șocante despre condițiile în care trăiau bătrânii în acel azil din Mureș. Vorbesc femeile despre faptul că în subsol erau ținuți luni de zile bătrânii, iar aceștia nu erau spălați. Una dintre angajate povestește despre cum alți angajați uitau să le dea de mâncare bătrânilor, erau zile întregi în care aceștia nu primeau deloc mâncare. Mai mult, unii ar fi fost ținuți legați de pat.

Ancheta procurorilor va continua. În momentul de față, trei persoane din conducerea azilului sunt arestate preventiv și se află în spatele gratiilor, iar procurorii adună în continuare probe ca să stabilească exact cine sunt vinovații pentru acele inumane de la azilul din Mureș.

