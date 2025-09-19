Live TV

Interdicții „ca în Italia” pentru șoferii începători. Un proiect de lege vrea să limiteze tipurile de mașini pe care le pot conduce

masini de scoala
Un nou proiect aflat în dezbatere ar putea să constituie o surpriză pentru șoferii începători. Legislația s-ar putea modifica pentru a funcționa „ca în Italia”

Şoferii care au permisul de mai puţin de doi ani nu vor putea conduce maşini cu motoare foarte puternice, conform unui proiect iniţiat de către deputatul USR Cezar Drăgoescu şi deputata PSD Silvia Claudia Mihalcea, scrie Agerpres.

Iniţiativa este susţinută de asemenea de către aproximativ 60 de parlamentari de la USR, PSD, PNL şi AUR.

Propunerea legislativă a fost înregistrată la Senat, în vederea dezbaterii.

Aceasta completează OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice astfel încât conducătorii de autovehicule din categoria B care au o vechime mai mică de 2 ani de la obţinerea permisului de conducere să nu poată conduce autovehicule al căror raport putere/masă depăşeşte 0,075 kW/kg.

Prin raport putere/ masă se înţelege valoarea obţinută prin împărţirea puterii nominale a motorului, exprimată în kilowaţi, la masa proprie a autovehiculului, exprimată în kilograme, astfel cum aceasta este definită în certificatul de înmatriculare şi documentele de omologare.

Prin derogare de la aceste prevederi, în primii doi ani de la obţinerea permisului de conducere pentru categoria B, şoferii pot conduce autovehicule al căror raport putere/masă depăşeşte 0,075 kW/kg doar dacă, în acelaşi vehicul, se află un titular al unui permis valabil pentru aceeaşi categorie cu o vechime de cel puţin 10 ani sau dacă autovehiculul este utilizat exclusiv în scop profesional, în baza unui contract individual de muncă, în cadrul programului de lucru, iar conducătorul poate face dovada necesităţii folosirii autovehiculului, ca parte a atribuţiilor sale de serviciu.

Potrivit expunerii de motive, în ultimii ani, numărul accidentelor rutiere provocate de şoferii începători care conduc vehicule cu motoare puternice a crescut semnificativ.
Statistici
„Potrivit datelor oficiale furnizate de MAI, tinerii conducători auto, în special cei cu mai puţin de doi ani experienţă, sunt implicaţi într-un număr disproporţionat de mare de accidente grave”, reiese din document.

Astfel, în anul 2023, dintr-un total de 4.526 de accidente grave, 781 au fost provocate de şoferi cu vârsta de până la 22 de ani (17,26% din total).

În anul 2024, numărul total al accidentelor grave a fost de 4.234, iar numărul celor produse de şoferi tineri a scăzut foarte puţin, respectiv la 699, adică 16,5% din total.

Conform expunerii de motive, în Italia, titularii unui permis de conducere pentru categoria B, în primii trei ani de la eliberarea acestuia, nu au voie să conducă autovehicule cu o putere specifică, raportată la masă, mai mare de 75 kW/tonă.

