Interes uriaș pentru programul Rabla Auto. Bugetul alocat pentru mașinile electrice s-a epuizat în mai puțin de o oră. Suma totală pentru noua sesiune este de aproape 94 de milioane de lei. Ministrul Mediului a declarat, la Digi24, că de anul viitor, Rabla s-ar putea schimba, pentru a favoriza mașinile fabricate sau asamblate în Europa.

Sesiunea de înscrieri în programul Rabla se va încheia, după ce bugetul de aproape 94 de milioane de lei se va epuiza. Banii pentru motociclete și mașini electrice s-au terminat în câteva minute.

„Banii pentru motociclete, cei trei milioane de lei, au fost epuizați în primele patru minute. Vorbim de peste 1.000 de cereri care au fost depuse”, a declarat, pentru Digi24, ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

„Clienții care nu au luat o hotărâre sunt impulsionați să achiziționeze o mașină prin acest program. O tendință clară este orientarea către motorizările plug-in hybrid și electric”, constată Cristian Martin, director de vânzări auto din Oradea.

Valoarea eco-tichetelor este de peste 18 mii de lei pentru automobile electrice, 15 mii de lei pentru mașinile plug-in hybrid, 12 mii de lei pentru mașinile cu propulsie hibridă și 10 mii de lei pentru cele cu motoare termice.

„M-am înscris pe platformă, deocamdată avem 'OK', așteptăm să primim actele de casare și tot ce e nevoie. Eram între electrică și plug-in hybrid. Până la urmă am rămas pe plug-in hybrid”, povestește Anton, beneficiar program Rabla Auto.

„Din cei aproape 94 de milioane de lei rămași neutilizați, aproape 70 sunt destinați achiziției mașinilor cu motoare termice, inclusiv instalații GPL; 20,4 mil. lei pentru achiziționare de mașini plug-in hybrid, electrice sau pe hidrogen”, transmite jurnalistul Digi24, Bogdan Băcilă.

„Concentrarea Ministerului este pe mașini cu tehnologii mai vechi și mult mai puțin pe cele noi, care înseamnă evident electrice și plug-in hybrid”, e de părere Dan Vardie, președintele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

În prima săptămână de la lansarea programului Rabla, în iulie, au fost depuse aproape șase mii de cereri pentru automobile electrice și hibride plug-in și aproape 10 mii de cereri pentru benzină și hibride clasice. Bugetul total pentru acest an e de 300 de milioane de lei.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia