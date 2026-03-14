Live TV

Video Intervenție a poliției pentru calmarea unui bărbat care arunca cu pietre în mașini. Împușcat, după ce a atacat cu sabia un poliţist

Data actualizării: Data publicării:
Forțele Speciale ale Poliției Române (SIIAS). Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia.

Poliţiştii argeşeni şi colegii lor de la acţiuni speciale au intervenit, sâmbătă, pentru calmarea unui bărbat care arunca cu pietre în trecători şi autovehicule, în localitatea Poiana Lacului. La apariţia Poliţiei, el s-a refugiat pe un acoperiş, înarmat cu o sabie, aruncând cu pietre înspre forţele de ordine.

El a fost coborât după ce poliţiştii au folosit gaze lacrimogene, tip flash-bang şi focuri de avertisment cu muniţie neletală şi letală. În cele din urmă, a fost împuşcat într-un picior, după ce a atacat cu sabia un poliţist. Primele date arată că nu e prima dată când agresorul comite o infracţiune.

Mobilizarea forţelor de ordine din judeţul Argeş a avut loc sâmbătă, în jurul orei 14:00, după ce localnici din Poiana Lacului au reclamat că un localnic, un bărbat în vârstă de 47 de ani din localitate aruncă cu pietre în direcţia persoanelor şi autovehiculelor care circulau pe o stradă din comună.

În primă fază, la faţa locului au mers poliţiştii de la secţia locală, însă bărbatul agresiv s-a refugiat la etajul unui imobil aflat în construcţie, continuând să arunce cu obiecte.

„Având în vedere comportamentul agresiv al bărbatului, a fost solicitat sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, care au intervenit inclusiv cu negociator. Pe parcursul intervenţiei, bărbatul a continuat să se manifeste violent, aruncând cu pietre în direcţia poliţiştilor, ulterior, refugiindu-se pe acoperişul imobilului şi fiind înarmat cu un corp tăietor de tip sabie. Pentru imobilizarea acestuia, poliţiştii au folosit gradual mijloacele din dotare, respectiv spray iritant-lacrimogen, grenade iritant-lacrimogene şi grenade tip flash-bang, fiind executate şi focuri de avertisment cu muniţie neletală”, informează oficialii Poliţiei Argeş. 

La un moment dat, agresorul, foarte agitat, a încercat să lovească cu sabia un luptător de la Aerviciul de acţiuni speciale. Acela a fost momentul în care colegii poliţistului atacat au tras focuri de avertisment cu muniţie letală, iar ulterior l-au împuşcat pe bărbat într-un picior. 

Leziunile suferite nu îi pun viaţa în pericol, precizează oficialii Poliţiei.

„Persoanei rănite i-a fost acordat primul ajutor la faţa locului, fiind solicitat un echipaj medical pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. De asemenea, a fost informat procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, în vederea dispunerii măsurilor legale. Totodată, în urma verificărilor efectuate, bărbatul a fost identificat ca fiind persoana bănuită de săvârşirea unei infracţiuni de distrugere, comisă în dauna unei spălătorii auto, în urmă cu câteva zile”, precizează sursa citată.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Scandal uriaș la Inter - Atalanta: Chivu a intrat în teren și a luat roșu! Antrenorul român, "dezlănțuit"
Digi Sport
Scandal uriaș la Inter - Atalanta: Chivu a intrat în teren și a luat roșu! Antrenorul român, "dezlănțuit"
Descarcă aplicația Digi Sport
