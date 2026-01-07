Intervenţie de durată a salvamontiştilor din Neamţ pentru recuperarea unui tânăr, inconştient, din zona înaltă a Masivului Ceahlău

Salvamontiştii din Neamţ au intervenit, miercuri, pentru recuperarea unui tânăr de 20 de ani, inconştient, aflat în zona înaltă a Masivului Ceahlău. După aproximativ patru ore, el a fost predat medicilor de la Ambulanţă.

Potrivit Salvamont, salvamontiştii din Neamţ au finalizat cu succes o operaţiune de salvare din zona înaltă a Masivului Ceahlău, relatează News.ro.

„Apelul prin 112 a fost primit în jurul orei 14:30 şi conform apelantului, un cetăţean din Republica Moldova de 20 de ani se afla inconştient în zona Cusma Dorobanţului, la altitudinea de 1.600 m. Au intervenit două echipaje din Baza Salvamont Durău. Victima a fost coborâtă şi predată autospecialei Serviciului Judeţean de Ambulanţă Neamţ”, a precizat sursa citată.

Întreaga operaţiune a durat aproximativ patru ore.

