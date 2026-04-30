Intervenție estetică, transformată în tragedie: O femeie a murit în timpul unui lifting facial realizat într-un cabinet din Capitală

Val de controale după ce o intervenție estetică banală s-a transformat într-o tragedie, în Capitală. O femeie de 45 de ani a murit din cauza unor complicații grave apărute în timpul unui lifting facial realizat într-un cabinet privat din București.

Este o anchetă în curs, în București. Echipa corpului de control de la Ministerul Sănătății verifică acum dacă unitatea medicală din Capitală funcționa în condiții legale și dacă au fost respectate toate procedurile medicale, relatează Ioana Corneev, jurnalistă Digi24.

În același timp, Colegiul Medicilor s-a autosesizat în acest caz și se fac cercetări. În paralel, Poliția a deschis o anchetă și verifică ce s-a întâmplat, mai exact, în cazul femeii în vârstă de 45 de ani, care a venit din Râmnicu Vâlcea în Capitală pentru o intervenție estetică.

Este vorba despre un lifting facial, însă în momentul procedurii, femeii i s-ar fi făcut rău. Medicul care realiza această intervenție a sunat de urgență la 112, o ambulanță a venit, a preluat-o pe femeie, și a dus-o de urgență la spital. Starea femeii s-a agravat însă și în cele din urmă a decedat.

Surse apropiate de anchetă spun că familia face acum acuzații grave: nu s-ar fi făcut toate analizele înainte de intervenție.

Editor : Liviu Cojan

