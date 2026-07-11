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Video Intervenție în forță a mascaților în București. Un bărbat amenința că își face rău cu un cuțit și s-a baricadat în locuință

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Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Captură Digi24
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Mai multe structuri specializate ale Ministerului Afacerilor Interne au intervenit, sâmbătă, în Sectorul 4 al Capitalei, unde un bărbat cu un cuţit în mână ameninţa că-şi va face rău. El s-a baricadat într-un dormitor al locuinţei şi refuza să deschidă. La un moment dat, echipajele SAS au pătruns în forţă în încăpere. Înainte, mama şi fratele bărbatului au fost scoşi din apartament.

„Intervenţia promptă şi coordonată a poliţiştilor Capitalei a condus la protejarea a doi membri ai unei familii şi la salvarea unui bărbat aflat într-o stare de risc, care ameninţa că îşi va face rău, având asupra sa un cuţit. Operaţiunea, desfăşurată în Sectorul 4 al Capitalei, a implicat efective din mai multe structuri specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, intervenţia fiind finalizată fără ca vreo persoană să fie rănită”, a anunțat, sâmbătă, Poliţia Capitalei.

Sursa citată a precizat că, în jurul orei 11.00, poliţiştii de la Secţia 15 Poliţie au intervenit de urgenţă, în urma unei sesizări primite prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, potrivit căreia un bărbat ameninţa că îşi va face rău, având asupra sa un cuţit, existând suspiciunea că i-ar putea pune în pericol şi pe ceilalţi doi membri ai familiei aflaţi în locuinţă, respectiv mama şi fratele său.

„În urma intervenţiei, mama şi fratele bărbatului au fost scoşi în siguranţă din apartament şi s-au aflat permanent sub protecţia poliţiştilor, fiind în afara oricărui pericol. Totodată, s-a constatat că bărbatul, în vârstă de 45 de ani, se baricadase într-un dormitor şi continua să ameninţe că îşi va face rău. Având în vedere gravitatea situaţiei şi riscul existent, pentru gestionarea în condiţii de siguranţă a intervenţiei au fost mobilizate structuri specializate, respectiv negociatori şi echipa de asalt din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum şi echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov şi ale Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov”, a transmis sursa citată.

La momentul oportun s-a dispus pătrunderea în încăpere prin forţarea uşii de acces de către echipa de asalt din cadrul SAS.

„Echipele de intervenţie au procedat la imobilizarea bărbatului în condiţii de deplină siguranţă, fără ca acesta sau alte persoane să sufere vătămări”, anunţă Poliţia.

Ulterior, bărbatul a fost evaluat medical de echipajul de ambulanţă prezent la faţa locului şi transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Editor : Ș.R.

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