Video Intervenţie spectaculoasă a poliţiştilor bucureşteni pentru salvarea unei femei care se baricadase în locuinţă

Data publicării:
Politia
Foto: Captură video Poliția Română

O echipă complexă de asalt coordonată de Poliţia Capitalei a intervenit, miercuri, pentru salvarea unei femei care se baricadase în locuinţă, din cauza unor probleme personale. Potrivit Poliţiei Capitalei, la faţa locului au fost mobilizate şi echipaje ale ISUB-IF, inclusiv o echipă de alpinişti salvatori, care au acţionat în rapel, în sprijinul poliţiştilor.

Poliţia Capitalei a informat că miercuri a coordonat o intervenţie complexă, în Sectorul 3, pentru salvarea unei persoane aflate într-o situaţie de risc iminent. La acţiune au participat poliţişti ai Secţiei 23 Poliţie, poliţişti ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale - negociatori specializaţi şi echipe de asalt, intervenţia fiind sprijinită de structurile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.


Potrivit sursei citate, în jurul orei 12.30, prin apel la SNUAU 112, poliţiştii Secţiei 23 Poliţie au fost sesizaţi că, pe fondul unor probleme personale, o femeie s-a baricadat în locuinţă, având un comportament agitat şi refuzând orice formă de cooperare.

Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, au evaluat situaţia operativă şi, având în vedere riscurile identificate, au dispus activarea dispozitivului specializat, fiind solicitat sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Capitalei, inclusiv al echipei de negociatori şi al echipei de asalt.

Pe parcursul intervenţiei, poliţiştii au asigurat managementul situaţiei, delimitarea perimetrului şi coordonarea tuturor forţelor implicate, prioritatea absolută fiind protejarea vieţii persoanei aflate în pericol şi prevenirea oricărui incident.

Pentru susţinerea intervenţiei şi asigurarea condiţiilor de siguranţă, la faţa locului au fost mobilizate şi echipaje ale ISUB-IF, inclusiv o echipă de alpinişti salvatori, care au acţionat în rapel, în sprijinul dispozitivului coordonat de Poliţia Capitalei.

La momentul potrivit, echipa de asalt din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale a pătruns în locuinţă, acţionând rapid şi profesionist, femeia fiind preluată în siguranţă, transportată de echipajele medicale şi internată într-un spital, unde se află în afara oricărui pericol, precizează Poliţia Capitalei.

 

Editor : S.S.

