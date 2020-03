INTERVIU Vlad Soare, președintele AMBI: „Vrem eliminarea primăriilor de sector”

Președintele AMBI, profesorul de drept constituțional Vlad Soare, susține necesitatea desființării primăriilor de sector și unificarea Bucureștiului cu Ilfovul.

Digi24.ro: Ce este Alianța Metropolitană București – Ilfov, platforma pe care ati înființat-o anul acesta?

Vlad Soare: Alianța Metropolitană București-Ilfov este un proiect regional ce își propune un set de măsuri concrete pentru comunitatea noastră, măsuri pe care niciun alt partid nu și le poate permite din motive de aparat și clientelă politică.

Vrem, de pildă, eliminarea primăriilor de sector. Astăzi, ne costă mult și degeaba. În fiecare an cheltuim un miliard de lei cu angajații primăriilor de sector. În 4 ani de mandat se puteau construi cu acești bani 100 de clinici, 1500 de școli și un spital regional în București.

Vrem, de asemenea, ca București și Ilfov să fie o singură comunitate, neîngrădită de împărțirea administrativ-teritorială din hârtii. Concret, actuala împărțire administrativ-teritorială funcționează după o lege comunistă din 1968. Împreună, am putea împărți costurile administrative, am elimina barierele procedurale lipsite de sens și am putea avea infrastructură și servicii publice la standarde unitare.

Digi24.ro: Care sunt aceste “bariere procedurale lipsite de sens”?

Vlad Soare: Toate aceste aberații birocratice ce țin de actuala împărțire administrativ-teritorială. De exemplu, un copil născut în Ilfov nu merită mai puțin să meargă la o școală modernă și dotată corespunzător decât unul născut în București. Cum nici un bătrân dintr-o zonă din afara Bucureștiului nu are mai puțină nevoie de servicii medicale de calitate și aparatură performantă decât unul care locuiește în mijlocul Capitalei.

Un alt exemplu: umblăm zile întregi și kilometri într-un trafic infernal pentru a ne face vize de flotant, ca să ne putem da copiii la o școală la care, altfel, nu avem acces. Absurdul situațiilor de acest fel ne costă timp, nervi, bani.

Digi24.ro: De ce nu s-au schimbat lucrurile în toți acești ani? De ce menținem situația actuală, dacă este atât de contraproductivă pentru comunitatea București-Ilfov?

Vlad Soare: Problema o reprezintă actuala clasă politică, este cea care sufocă și corupe, cea care ne trage în jos și ne anulează orice formă de progres. Actuala divizare nu are sens decât pentru partidele politice care își plătesc oamenii din administrație din banii noștri, ai celor care plătesc taxe și impozite locale. De aceea ei vor să conserve situația actuală, fiindcă le garantează accesul la banii noștri, ai contribuabililor.

De aici trebuie sa plece schimbarea. Acum că ne-am lămurit și cu „oamenii noi” care s-au pierdut în luptele interne de partid și în vechile metehne politice, este clar că trebuie să facem noi ceva, oamenii simpli - fără uriașe aparate de partid în spate și fără jocuri politice.

Noi suntem Bucuresti – Ilfov, noi trăim aici și noi avem tot dreptul să decidem cum vrem să trăim în comunitatea noastră. Noi nu avem mize fanteziste de salvare, ci ne dorim un proiect concret, firesc și realizabil.

Digi24.ro: Cetățenii sunt de acord cu măsurile pe care le propuneți?

Vlad Soare: Categoric, da! Avem studii derulate și stim, de exemplu, că peste jumătate dintre bucureșteni își doresc desființarea primăriilor de sector. Oamenii au înțeles de mult că plătim toată această uriașă mașinărie degeaba. Rezolvarea problemelor pe care le avem zi de zi e în continuare greoaie și costisitoare. Deși noi ne plătim taxele și impozitele, de cele mai multe ori autoritățile nu sunt capabile să își facă treaba. Iar asta e injust și e profund gresit. E contraproductiv, iar asta o simțim cu toții.

Digi24.ro: La ce se referă sloganul AMBI, “Fără praf”?

Vlad Soare: E despre ceea ce merităm cu toții: o Capitală sănătoasă, fără praf pe străzi și în mentalități. Din cauza traficului infernal și a noxelor, a gropilor de gunoi neadministrate, a poluatorilor care încalcă normele și a unui management al deșeurilor dezastruos, Bucureștiul se sufocă. La fel cum se sufocă sub o administrație supradimensionată, consumatoare de resurse și incapabilă să rezolve probleme reale.

Praful e în stivele de hârtii și dosare cu șină din sediile autorităților. Praful e în ochii noștri, ai locuitorilor din București și Ilfov cărora li s-a spus de prea multe ori că “așa zice legea” și “așta e procedura”, că plătim taxe și impozite pentru bunul mers al comunității, pentru infrastructură și servicii publice decente. În realitate, plătim oamenii de partid și plătim taxe aberante din cauza unei fragmentări fără sens a administrației.

Digi24.ro: Cum ti-a venit ideea acestui proiect? De unde a plecat?

Vlad Soare: Am o înțelegere destul de profundă a fenomenului și am un background care îmi permite să identific soluții și moduri de operare. Am cercetat multi ani subiectul reformei administrative – este și subiectul tezei mele de doctorat - și îl văd ca pe una din principalele probleme ale societatii romanesti astăzi.

Îmi doresc să vad pași înainte, îmi doresc să văd normalitatea întâmplându-se și îmi doresc să nu mai fim nevoiți să ne sacrificăm familiile și casele ca să trăim decent, să trăim normal. Putem schimba fața comunității noastre și e timpul să o facem acum, ca să nu mai asistăm la încă 4 ani de degradare, de absurdități și de bani irosiți pe oamenii partidelor mamut, cei ce au întotdeauna mize uriașe pentru care au nevoie de acces la banul public.