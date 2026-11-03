Natalia Intotero, ministrul Mediului, a declarat, marţi, despre situaţia de la Autoritatea Naţională pentru Mediu (ANM) că instituţia a stat 10 luni fără buget pentru anul 2026 şi un Consiliu de Administraţie incomplet, iar oamenii din staţiile meteo lucrează în condiţii inacceptabile. Ministrul a mai spus despre scandalul achiziţiilor din cadrul ANM că raportul de control rămâne la Parchet şi la Curtea de Conturi.

Ministrul Mediului a declarat într-o conferinţă că a avut o vizită şi o întâlnire cu cei care muncesc în ANM.

„Situaţia la această instituţie. 10 luni fără buget pentru anul 2026 şi un Consiliu de Administraţie incomplet. În ultimele zile de mandat ale fostei conduceri s-a completat Consiliul de Administraţie astfel încât acesta să poată să fie functional”, a precizat ministrul Mediului, potrivit News.ro.

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Natalia Intotero a arătat că bugetul a fost aprobat în şedinţa de guvern din data de 30 octombrie.

„Raportul de control rămâne la Parchet şi la Curtea de Conturi. Oamenii care lucrează la staţiile meteo lucrează în condiţii inacceptabile, clădiri degradate şi echipamente vechi, personal insuficient. (..) Cred că reprezentanţii Consiliului de Administraţie trebuie să identifice soluţii de îndată, astfel încât, acolo unde personalul este insuficient, să vină cu sprijin şi de asemenea cu sprijin pentru investiţii la aceste staţii meteorologice”, a arătat Intotero.

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Editor : Ș.R.