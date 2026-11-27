Mai multe organizații non-guvernamentale au lansat o scrisoare publică prin care arată că un proiect depus recent de mai mulți parlamentari PSD, prin care se introduc limitări în ceea ce privește accesul la informații publice, răspunde unor îngrijorări reale, însă „deschide larg ușa pentru viitoare abuzuri”.

Proiectul de lege depus de parlamentarii PSD propune mai multe schimbări la Legea 544/2001, cea care reglementează liberul acces la informații de interes public.

Printre aceste schimbări se numără: introducerea posibilității instituțiilor de a refuza cereri în anumite cazuri, precum cele în care constată că s-ar crea sarcini administrative „vădit disproporționate”, cele în care informațiile cerute trebuie colectate de la mai multe departamente sau în care o persoană depune mai multe cereri în 30 de zile, printre altele.

În același timp, se propune ca instituțiile să ceară confirmarea identității care formulează cereri în cazul în care există „indicii temeinice și obiective” că persoana care cere acele informații nu este reală.

Proiectul depus de parlamentarii PSD în Parlament poate fi consultat, în integralitate, aici.

Organizațiile non-guvernamentale care au lansat scrisoarea deschisă pe această temă arată că schimbările aduse prin proiectul parlamentarilor PSD generează „o problemă reală” sunt „răuvoitoare”, în contextul în care ar permite instituțiilor să ascundă informații, în special când vine vorba de cheltuirea banilor publici.

Organizațiile non-guvernamentale care au semnat scrisoarea deschisă sunt Centrul pentru Inovare Publică, Asociația Respiro Human Rights Research Centre, CeRe, FILIA, Miliția Spirituală, Asociația Pro Democrația, Átlátszó Erdély, Asociația dexonline și Asociația Rădăuțiul Civic.

Acestea subliniază că, inclusiv în actuala Lege a informațiilor publice, deși este învechită, oferă „portițe” instituțiilor să evite răspunsuri, folosindu-se de excepții (prin care invocă, de exemplu, că informațiile solicitate intră în sfera siguranței naționale sau că includ date cu caracter personal) și de interpretări abuzive.

În expunerea de motive a proiectului depus de parlamentarii PSD este invocat faptul că, în practică, au fost semnalate situații în care mecanismul legal este utilizat într-un mod care e îndepărtează de cele două scopuri primare: garantarea transparenței administrației și accesul cetățenilor la informații de interes public.

„Același petent formulează, într-un interval scurt, un număr foarte mare de solicitări către mai multe primării, uneori de ordinul sutelor într-o lună sau chiar al miilor, solicitând volume extinse de documente, informații aferente unor perioade îndelungate ori date care trebuie identificate în arhive și evidențele mai multor compartimente”, se arată în expunerea de motive citată.

Expunerea de motive invocă și „utilizarea instrumentelor de inteligență artificială și a sistemelor automatizate pentru generarea, într-un timp foarte scurt, a unui număr ridicat de solicitări, uneori cu liste foarte ample de întrebări, indicatori, perioade, contracte, operațiuni și categorii de documente”.

„Astfel de instrumente permit formularea aproape instantanee a unor cereri extrem de detaliate și fragmentate, a căror redactare ar presupune, în mod obișnuit, un timp considerabil de documentare și de muncă umană (...) Se creează astfel o disproporție evidentă între viteza și amploarea cu care pot fi generate solicitările și timpul efectiv necesar autorității pentru a le soluționa”, potrivit expunerii de motive.

Folosirea inteligenței artificiale pentru a genera un număr mare de solicitări într-un scurt timp este o problemă reală, subliniază și organizațiile non-guvernamentale în scrisoarea deschisă.

„Toate aceste instrumente noi funcționează atât ca apărare împotriva unor solicitări excesive, dar la fel de bine ca metode pentru a filtra și respinge solicitări legitime, dar incomode. Diferența ar fi făcută de buna-credință a șefului instituției, care ar avea puterea să decidă într-un sens sau altul. Putem să ne bazăm pe buna-credință a unei persoane care vrea să ascundă ceva?”, potrivit documentului citat.

Organizațiile non-guvernamentale propun și mai multe soluții, în cazul în care inițierea acestui proiect de lege va duce la o discuție „onestă și aplicată” pentru a nu duce la abuzuri.

Printre aceste soluții se numără:

Creșterea semnificativă și rapidă a seturilor de informații care se publică din oficiu (în special în ceea cheltuirea banilor publici, adică bugete, execuții bugetare, contracte);

Introducerea unui mecanism de publicare automată a răspunsurilor la solicitări (pe site-ul instituției);

Întărirea instrumentului e-consultare.gov.ro (o platformă care solicită autentificare și prin care pot fi transmise informații de interes public);

Extinderea mecanismului de rezolvare a litigiilor pe cale administrativă, în așa fel încât refuzul instituțiilor de a furniza informații de interes public să nu mai ajungă direct în instanță.

Editor : M.G.