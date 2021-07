În localitatea Ocoliș, din județul Alba, ploile și vijeliile au distrus trei case, iar alte 20 au fost grav avariate. Zeci de persoane au fost evacuate din fața apelor revărsate. În cinci ore au căzut peste 220 de litri de precipitații pe metru pătrat. A fost un prim efect în România al aceluiași ciclon devastator care a provocat în Germania inundații de o violență nemaivăzută în ultimul secol, care au luat viața a peste o sută de persoane. Și în România, noi regiuni sunt vizate de coduri roșii de inundații și furtuni.

În imaginile de mai sus puteți vedea cum arată acum localitatea Ocoliș din județul Alba. Seamănă mai degrabă cu un sat părăsit decât cu o zonă în care trăiesc 450 de suflete. Drumurile au fost măturate de ape, unele mașini au fost luate de viitură, iar gardurile au fost distruse. Din loc în loc se văd copaci rupți din rădăcină.

„Această mașină a fost luată de la 2 km distanță și adusă până aici. După cum puteți vedea, este complet distrusă”, relatează Bogdan Băcilă, jurnalist Digi24.

- Nu știu unde sunt mașinile mele, deci le-a dus viitura, le-a dus apa pe Arieș în jos. Nici nu știu unde sunt mașinile”, spune un localnic.

- Ați mai văzut asemenea inundații?

- Nuuu, nici oamenii mai în vârstă nu prea știu.

- Mi-a intrat apa în beci și în bucătărie, de un metru jumate e nămolul, povestește un alt localnic din Ocoliș.

Sătean: „Am băgat bani în casă de nici nu mai știu”

Primarul comunei Ocoliș, Alin Jucan, face bilanțul situației: „Efectul e dezastruos. Peste 9 km de drumuri comunale și județene rupte, drumuri forestiere praf, rupte undeva la 10-12 km, conducta de apă - undeva la 14 km ruptă, iluminat pe toată distanța asta, vreo 450 de oameni izolați, fără resurse”.

Trei case au fost distruse complet de viitură, iar alte 20 au fost grav avariate.

- Asta-i casa dvs...

- A lu' nevastă-mea. Jumătate din casă am făcut-o model ca o ...casă cu gresie, cu faianță...am băgat bani de nu mai știu, se plânge săteanul.

Acum, singura cale de acces către localitate este un dig rupt. Mai multe echipe ale Crucii Roșii și Salvamont au adus apă și pâine pentru oameni

„Dificil. Cărăm cu rucsacii până în centrul satului și de acolo se distribuie alimentele oamenilor”, spune Claudiu Costea - șeful Serviciului Salvamont Alba.

Bărbat cu transplant renal recent: „Am medicamente, am regimul în frigider. Mi se strică, nu avem curent”

Un bărbat din localitate a suferit de curând un transplant renal. Trebuie să urmeze un regim strict, iar fără curent i se strică și medicamentele, și alimentele.

„Apa a fost din casa mea în casa lu' vecinu', uitați diferența... O mai fost cândva, spun moșnegii, bunicii noștri și părinții, că a mai fost acum 70 de ani. Până acum nu am mai văzut. Nu avem apă, nu avem curent, nimic. Am medicamente, am regimul în frigider. Mi se strică, nu pot să așteptăm să ne elibereze accesul să ieșim la drum”, spune bărbatul.

Problemele nu se vor rezolva însă prea curând, spun autoritățile. În fața curților oamenilor s-a format o groapă de doi metri.

- În cât timp credeți că restabiliți legătura măcar rutieră cu DN75?

- Cred că dacă ne mișcăm bine, nu la modul cel mai bun de circulație, undeva în 3-4-5 zile, vom avea un segment pe toată lungimea drumului, estimează primarul Alin Jucan.

„Refacem albia râului, pentru că a ieșit din matcă, s-a schimbat geografia comunei. Împreună cu tot personalul de la Gospodărirea Apelor, drumuri județene, drumuri locale, refacem infrastructura ca să putem urca cât mai sus. După aceea, echipele de evaluare vin în teren, evaluăm și trimitem proiect de hotărâre către guvern pentru despăgubire și o să refacem toată infrastructura distrusă”, spune prefectul județului Alba, Nicolae Albu.

Potrivit specialiștilor, în localitatea Ocoliș au căzut 223 de l/mp într-un interval de numai 5 ore. Meteorologii au anunțat ploi torențiale în zonă și zilele următoare și este cod roșu de inundații în Alba.

