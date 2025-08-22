De astăzi, vremea face ravagii în Baia Mare și Satul Mare. Mai multe străzi au fost deja inundate din cauza ploilor, iar în restul țării se anunță coduri galbene și chiar portocalii, spun meteorologii.

Bbilanțul autorităților din Satu Mare arată aproximativ 50 de intervenții, iar la mai mult dintre jumătate dintre acestea încă sunt în desfășurare. Pompierii încă intervin la fața locului. În urma ploilor torențiale, mai multe străzi, dar și un pasaj din municipiul Satu Mare au fost acoperite de ape. Unii șoferi nu au mai putut înainta în acele zone și au așteptat intervenția autorităților.

"În contextul avertizărilor meteorologice Cod Galben şi Cod Portocaliu emise pentru data de 22 august 2025, judeţul Satu Mare se confruntă cu fenomene meteorologice severe care au generat un număr ridicat de situaţii de urgenţă. Până la această oră, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 'Someş' al judeţului Satu Mare a înregistrat peste 50 de solicitări de intervenţie, dintre care 21 au fost deja soluţionate. Misiunile sunt în dinamică, iar echipajele operative intervin continuu în sprijinul populaţiei, în special pentru evacuarea apei din beciuri ale locuinţelor şi din incinta unor instituţii publice de pe raza municipiului Satu Mare", a transmis ISU.

Probleme au fost semnalate și în Baia Mare, unde apa în exces a adunat pe s-a adunat pe mai multe străzi. Aproape toată țara, în afară de două județe din vest, sunt sub atenționări de ploi și furtuni.

În Transilvania și în Carpații Meridionali vorbim despre un cod portocaliu și în restul țării cod galben.

Precipitații și vânt puternic

Urmează instabilitate de accentuată, intensificări ale vântului, rafale de 50-70km/h și, izolat, care pot ajunge la 90km/h în ceea ce privește precipitațiile, spun cei de la ANM. Se vor acumula 40-50l/m² și, izolat peste 60l/m² avertizările sunt valabile până în această seară, iar populația este sfătuită să evite deplasările care nu reprezintă o urgență. În cazul în care sunt surprinși de furtună pe stradă să găsească în cel mai scurt timp posibil un loc de refugiu.

48 de ore de vreme rea

Pentru următoarele 48h vorbim de probabilitatea de a avea cantități importante de precipitații pe secvențe scurte de timp, spun meteorologii.

Trebuie să luăm în considerare faptul că valori de 40-50-60l/m² pe intervale foarte scurte de timp, se apropie de media climatologică a unei luni august în țara noastră.

De mâine însă, vremea va intra într-un proces de răcire semnificativă, astfel încât ecartul termic va fi cuprins între 20 și 2 grade în regiunile vestice, centrale și nordice, și până la cel mult 29-30° în sudul, sud-estul României.

Începând de miercuri, săptămâna viitoare, temperaturile vor crește ușor, astfel încât se va ajunge din nou la valori de până la 33°C.

Editor : Sebastian Eduard