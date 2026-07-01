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Video Invazia de alge în Mamaia înfurie turiștii: „Marea a devenit o salată”. Autoritățile intervin în fiecare seară: „E un fenomen natural”

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alge pe plaja
Furtunile au adus alge pe plajele de pe litoral. FOTO: Facebook Apele Române Dobrogea Litoral
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Turiştii au reclamat că au apărut algele în staţiunea Mamaia, iar specialiştii Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) au anunţat că intervin în fiecare seară pentru strângerea acestora. Ei au explicat că acest fenomen este cauzat de curenţii marini şi de temperaturile ridicate ale mării.

Relatări de pe reţelele de socializare arată că au apărut algele la Mamaia, marea fiind descrisă ca „o salată”.

„Fenomenul algal observat în aceste zile pe plajele româneşti este natural, cauzat de curenţii marini şi de temperaturile ridicate ale apei Mării Negre. Echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Constanţa, din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, intervin zilnic, seara, pe toată linia ţărmului, de la Năvodari la Vama Veche, pentru menţinerea plajelor curate”, au transmis, miercuri, reprezentanţii ABADL.

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Ei au explicat că prezenţa algelor la ţărm este influenţată de curenţii marini şi de condiţiile meteorologice de la Marea Neagră.

„Algele se dezvoltă pe fundul mării, la adâncimi mici, mai ales pe timp de căldură, când au parte de multă lumină şi temperaturi ridicate. Curenţii marini le smulg din larg şi le aduc la mal. Acestea pot fi adunate doar după ce ajung pe uscat, la linia ţărmului”, a precizat sursa citată.

Reprezentanţii ABADL intervin pentru strângerea algelor cu utilaje de mare tonaj doar pe fâşia de la malul apei, fără a putea intra mult în mare şi lucrează exclusiv seara sau noaptea pentru siguranţa turiştilor.

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Editor : C.A.

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