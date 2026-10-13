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Video Investigație internațională: Portul Constanța, pe harta cocainei latino-americane din Europa (The Guardian)

Data publicării:
porturi intrare droguri europa
Foto: Captură Digi24, sursa The Guardian
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Din articol
Multe carteluri care activau doar în emisfera Vestică își fac simțită prezența în Europa

Carteluri de droguri din America Latină își extind rețelele în Europa, inclusiv în România. O anchetă amplă publicată astăzi de The Guardian analizează rutele prin care cocaina ajunge pe piața europeană. Portul din Constanța este menționat în rapoarte ca ușă de acces către Europa. Și mai îngrijorător este faptul că organizațiile criminale din America Latină, cunoscute pentru metodele sângeroase prin care își conduc afacerile murdare, își fac simțită prezența în tot mai multe țări europene și colaborează cu rețele locale.

Jurnaliștii The Guardian au adunat timp de patru luni informații despre grupările criminale care activează în Europa și apoi au mers, pe fir, până la sursa drogurilor, în America Latină.

Investigația arată cum cocaina este produsă în special în Columbia, Peru și Bolivia, dar este trimisă spre Europa din Ecuador. Drogurile sunt ascunse pe nave cargo cu mărfuri legale, în special transporturi cu fructe.

Odată ajunsă lângă Europa, cocaina intră prin porturi din Vestul continentului din Belgia, Olanda, Spania, sau Germania. Portul Constanța apare, de asemenea, în rapoarte europene.

Din porturi, drogurile pot fi distribuite către piețe de consum, precum Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, dar cerere este și în țările din Est.

Multe carteluri care activau doar în emisfera Vestică își fac simțită prezența în Europa

În Europa, cantitățile confiscate au crescut cu peste 470% între 2014 și 2024. Sunt drogurile capturate de autorități, dar mare parte din transporturi reușesc să ajungă pe piața neagră.

Pe lângă invazia de droguri periculoase pe piața neagră europeană, The Guardian scrie că multe carteluri care activau doar în emisfera Vestică își fac simțită prezența în Europa. Europol a identificat 731 de rețele criminale considerate deosebit de periculoase în Europa. Dintre acestea, 149 au legături cu organizații criminale din America Latină.

Aceste grupări sunt active în 16 țări europene. Printre acestea se numără cartelurile Sinaloa, Clan del Golfo, Tren de Aragua sau grupările ecuadoriene Los Lobos și Los Choneros.

Editor : Liviu Cojan

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