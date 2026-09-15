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Investiție americană de 25 de milioane de dolari la Sadu: fabrica de muniție NATO aduce tehnologie de vârf și 150 de locuri de muncă

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Muniție în calibru NATO, imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării, a anunțat că a fost semnat contractul cu firma americană US Ballistic pentru o nouă fabrică de producţie a muniţiei, la Sadu, unde compania va produce muniţia NATO de 155 mm, un salt de tehnologie şi de ambiţie pentru unitatea militară.

„O veste uriaşă: astăzi, la Târgu Jiu, a fost semnat contractul cu firma americană US Ballistic pentru o nouă fabrică de producţie a muniţiei. 25 de milioane de dolari investiţi în următorii 5 ani, 150 de angajaţi în primii 2 ani, cu o creştere etapizată în următorii 4 ani, investiţii în infrastructură, reparaţii magazii, drumuri, utilităţi care vor rămâne în proprietatea UM Sadu”, a anunțat Radu Miruţă pe Facebook.

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El a arătat că transferul de tehnologie va rămâne aici, de asemenea. 20 de milioane de euro în plus, chirie pentru UM Sadu în următorii 10 ani, cu plata primului an în avans, acolo unde acum uzina pierdea doar cu paza 500.000 de euro pe an, iar zona devenise o paragină.

„Compania americană USBL va produce aici muniţia NATO de 155 mm, un salt imens de tehnologie şi de ambiţie pentru UM Sadu”, a subliniat ministrul interimar al Apărării.

Potrivit ministrului, o preocupare începută de când era la ministerul Economiei, continuată cu determinare de colegul lui, Irineu Darău, a ajuns la bun sfârşit astăzi.

„Sadu revine acolo unde îi este locul: în industria de apărare a României”, a mai spus ministrul Radu Miruță.

Editor : Ș.R.

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