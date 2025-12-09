Live TV

România capătă o relevanță majoră în încercarea Europei și a Occidentului, în general, de a scăpa de dependența de China în materie de pământuri rare. Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu de la Feldioara, care este de trei ani o subsidiară a Nuclearelectrica va forma un joint venture cu Critical Metals Corp pentru a rafina pământuri rare, scrie Profit.ro.

Critical Metals este un grup american care dezvoltă în Groenlanda zăcământul Tanbreez, o mare mină deschisă. Resurse extrase de acolo, la aproximativ cinci mii de kilometri de România, vor fi transportate sub formă de concentrate pentru a fi prelucrate la nord de Brașov.

Conform înțelegerii, jumătate din producția de la Tanbreez ar urma să ajungă la unitatea de producție din România.

Critical Metals mai are acorduri de aprovizionare cu Ucore și ReAlloys.

Proiectul Tanbreez este important ca sursă alternativă de pământuri rare grele, esențiale pentru vehiculele electrice, turbinele eoliene și apărarea, națiunile occidentale depunând eforturi pentru a reduce dependența lor de China pentru aceste resurse vitale.

Fabrica din România va crea un lanț de aprovizionare cu pământuri rare axat pe Europa, reducând dependența regiunii de China, care domină peste 80% din rafinare la nivel mondial, arată Reuters.

Atât compania americană, cât și cea românească ar urma să acceseze finanțare nerambursabilă din pachetul de sprijin pentru pământuri rare de 3,5 miliarde de euro anunțat recent de Comisia Europeană.

Fabrica de la Feldioara are expertiză de decenii în rafinarea de materii critice. A fost parte din Compania Națională a Uraniului, firmă de stat lichidată în 2021. Extracția de uraniu în România a încetat, însă rafinarea este posibilă și a fost preluată de Nuclearelectrica.

Editor : Liviu Cojan

