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Exclusiv Ioana Ciocan, despre utilizarea termenului „ministră”: „Sunt atât de puține femei în politică încât e necesar să fie clar”

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ioana ciocan
Foto: Ioana Ciocan/ Facebook
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Aflată în platoul Digi24 la Jurnalul de Seară, Ioana Ciocan a vorbit despre utilizarea termenului „ministră” și motivul pentru care preferă această exprimare.  Aceasta a declarat că a făcut o interogare la Institutul de Lingvistică al Academiei Române.

„E foarte interesant că, în momentul în care am decis să folosesc ministra și știam că este colocvial, am zis voi folosi ministra. Pe Facebook s-au găsit foarte mulți oameni care să mă corecteze cu foarte mare eleganță. Am zis să reglementăm acest lucru. Am făcut prima dată o interogare la Institutul de Lingvistică.

(...) Cred că sunt atât de puține femei în politică încât e necesar să fie clar că sunt femei”.

Știre în curs de actualizare...

Editor : A.M.G.

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