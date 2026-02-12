Ioana Dogioiu, despre amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraţilor: „Nu este doar o chestiune de PNRR, ci şi una de echitate”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că amânarea unei decizii a Curţii Constituţionale privind reforma pensiilor magistraţilor nu ţine exclusiv de îndeplinirea unui jalon din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), ci şi de o problemă de echitate socială, intens revendicată de societate.

Curtea este suverană să-și stabilească propriul calendar și propriile termene. Ceea ce era de spus și de comunicat, premierul a comunicat săptămâna trecută, prin acea scrisoare către CCR, în care a prezentat situația de fapt actuală. Din punctul de vedere al Guvernului, au fost depuse toate diligențele pentru îndeplinirea acestui jalon”, a declarat aceasta, după ședința de Guvern.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Decizia privind sesizarea CJUE aparţine CCR

Referitor la posibilitatea ca speţa să fie trimisă Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că aceasta este o decizie care revine exclusiv Curţii Constituţionale, care poate admite sau respinge o astfel de solicitare.

Ioana Dogioiu a subliniat că discuţia privind pensiile de serviciu nu trebuie redusă la riscul pierderii unor fonduri europene, chiar dacă miza financiară este importantă: „Nu este numai o chestiune de PNRR. Sigur că 230 de milioane n-au stricat nimănui, dar este şi o chestiune de echitate şi o revendicare exprimată foarte intens de societatea românească. Nu este doar o chestiune de PNRR, sunt ambele paliere”.

CITEȘTE ȘI: Dogioiu: „Reforma administrației ar putea fi adoptată prin OUG”. Guvernul a invocat necesitatea aplicării rapide pentru bugetul pe 2026

Scrisoarea Comisiei Europene nu a fost încă primită

Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene nu a primit încă scrisoarea oficială din partea Comisiei Europene privind neîndeplinirea jalonului legat de pensiile magistraţilor.

Documentul este însă aşteptat în perioada următoare, întrucât termenul procedural de două luni, calculat de la data de 28 noiembrie, a expirat.

Dogioiu a precizat că, în lipsa adoptării reformei şi a unei decizii favorabile din partea Curţii Constituţionale, jalonul nu poate fi considerat îndeplinit.

Editor : A.D.