Klaus Iohannis: Ne pregătim pentru apărare pe flancul estic

Pentru țările de pe flancul estic al NATO este important să aibă forțe bine pregătite pentru apărare. Este mesajul președintelui Klaus Iohannis care a asistat, alături de omologul său polonez, Andrzej Duda, la exerciţiul militar multinaţional „Justice Sword 21”, la poligonul Smârdan.

„Participăm la astfel de exerciții ca să încurajăm forțele noastre care lucrează împreună. Am asistat la acest exercițiu, ați observat cu siguranță că astăzi au fost forțe din România și forțe din Polonia. Soldații polonezi sunt cei care au venit să facă parte din brigada multinațională. Este extrem de important să aibă loc astfel de exerciții pentru a verifica și pentru a crește gradul de interoperabilitate, adică să lucreze bine împreună, să se cunoască reciproc, să învețe cum să se conecteze unii cu ceilalți și să fie capabili să execute împreună misiuni de luptă”, a spus Klaus Iohannis.

„Când vorbim despre misiuni de luptă trebuie să fiu foarte clar: Noi ne pregătim de misiuni de luptă de apărare. Este pentru noi, pe flancul estic al NATO, extrem de important să avem forțe bine antrenate, bine pregătite, pentru apărare. Noi ne pregătim pentru apărare pe flancul estic”, a adăugat el.

„Ieri am condus împreună un summit al formatului București 9, am discutat în pregătirea summit-ului NATO care va avea loc peste o lună și împreună cu dl președinte am dorit astăzi să venim și să vedem cum se pregătesc în teren oamenii noștri. Sunt impresionat, exercițiul a funcționat foarte bine și îi felicit pe toți”, a mai spus șeful statului.

Exercițiul de la Smârdann face parte din mai amplul „Defender Europe 2021”, care implică cele mai mari manevre militare NATO din Europa realizate sub comandă americană. Exercițiul va verifica inclusiv capacitatea de apărare a armatei române în cadrul unui „scenariu fictiv”.

Conform MApN, exercițiul „Justice Sword 21” face parte din complexul de exerciții „Dacia 21 LIVEX”, desfăşurat la nivelul Armatei României, conectat la exerciţiile Defender Europe 2021 conduse de armata americană, şi are ca scop principal îmbunătăţirea capacităţii structurii de a planifica, conduce şi desfăşura acţiuni de luptă într-un mediu de luptă multinaţional.

Editor : M.B.