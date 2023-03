Președintele României, Klaus Iohannis, a spus miercuri, în cadrul întrevederii cu autoritățile locale din Kyoto, că România şi Japonia sunt acum mai apropiate decât oricând. „În actualul context global, marcat de război şi de tensiuni regionale, este important să ne bazăm unii pe ceilalţi pentru a apăra valorile fundamentale care ne definesc – dorinţa de pace şi securitate, libertatea, democraţia şi drepturile omului, ordinea internaţională bazată pe reguli”, a spus Iohannis.

„Vă mulţumesc pentru primirea călduroasă cu care aţi întâmpinat delegaţia României! Mă aflu pentru prima dată la Kyoto şi vă mărturisesc că sunt deosebit de impresionat de frumuseţea acestui loc unic în lume, pe bună dreptate renumit pentru istoria milenară atât de bine păstrată. În egală măsură, am fost extrem de impresionat de locuitorii oraşului. Entuziasmul şi căldura din inimile lor, precum şi măiestria cu care păstrează viu patrimoniul local îmi vor rămâne pentru totdeauna adânc întipărite în suflet”, a declarat șeful statului.

Cu prilejul vizitei în Japonia, Klaus Iohannis a spus că „împreună cu Prim-ministrul Kishida am făcut un pas istoric către o nouă etapă a relaţiilor diplomatice dintre România şi Japonia”. „Am avut onoarea de a fi primit împreună cu soţia mea, Carmen, în audienţă de Majestatea Sa Împăratul Naruhito şi de Majestatea Sa Împărăteasa Michiko. Convorbirea a reliefat cât de profunde sunt legăturile dintre naţiunile română şi japoneză, construite de-a lungul istoriei noastre comune de peste o sută de ani. Aceste legături reprezintă totodată fundamentul pentru intensificarea cooperării dintre ţările noastre în viitor. Împreună cu Prim-ministrul Kishida am făcut un pas istoric către o nouă etapă a relaţiilor diplomatice dintre România şi Japonia. Am semnat Parteneriatul Strategic bilateral. Raporturile dintre ţările noastre au fost astfel ridicate la cel mai înalt nivel. Este un moment care constituie o rampă de accelerare a dezvoltării cooperării româno-nipone, prin extinderea portofoliului de acţiuni şi proiecte comune în toate domeniile de interes comun”, a spus Iohannis.

În contextul războiului, președintele Kaus Iohannis a subliniat importanța relațiilor cu Japonia, despre care spune că este mai apropiată de țara noastră ca oricând. „România şi Japonia sunt acum mai apropiate decât oricând. În actualul context global, marcat de război şi de tensiuni regionale, este important să ne bazăm unii pe ceilalţi pentru a apăra valorile fundamentale care ne definesc – dorinţa de pace şi securitate, libertatea, democraţia şi drepturile omului, ordinea internaţională bazată pe reguli. Pe acest fundal, doresc să îmi exprim deplina încredere în dezvoltarea continuă a legăturilor dintre ţările şi cetăţenii noştri, dintre oraşele noastre. Sper ca în curând Kyoto să se poată înfrăţi cu o localitate din România, pentru a oferi ocazia punerii în practică a potenţialului uman şi economic încă nedescoperit dintre comunităţile noastre”, a mai transmis Iohannis.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, instituirea Parteneriatului strategic cu Japonia va marca avansarea cooperării româno-japoneze la cel mai înalt nivel şi trecerea la o etapă superioară de valorificare a potenţialului bilateral, în baza valorilor şi principiilor împărtăşite de cele două ţări, pe trei dimensiuni-cheie: politica externă şi dialogul pe teme de securitate, cooperarea economică şi în domeniul asistenţei pentru dezvoltare, respectiv cooperarea în domeniile culturii, ştiinţei şi tehnologiei, inovării, cercetării şi dezvoltării.

Cu prilejul vizitei va fi semnat şi un memorandum între Ministerul Finanţelor, Eximbank România şi Banca Japoniei pentru Cooperare (JBIC), precum şi un memorandum de înţelegere între ELI-NP Măgurele, compania japoneză Okamoto Optics şi Institutul de Inginerie a Laserelor din cadrul Universităţii Osaka. Klaus Iohannis efectuează, de luni până miercuri, o vizită oficială în Japonia.

Joi şi vineri, Klaus Iohannis va efectua o vizită de stat în Singapore, unde va avea convorbiri oficiale cu preşedintele Halimah Yacob şi cu prim-ministrul Lee Hsien Loong.

