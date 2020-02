Ion Ștefan: Lucrările făcute cu bani publici, necontrolate de guvern. Am găsit cazuri complicate, am sesizat DNA

Ion Ștefan, ministrul demis al Dezvoltării a declarat la Digi24 că până în 2019, Ministerul Dezvoltării nu a controlat niciodată lucrările făcute cu bani publici. Acest lucru a fost sesizat chiar de Curtea de Conturi, a spus Ștefan. „Nu că există suspiciuni, am găsit cazuri complicate, am sesizat DNA”, a spus ministrul.

Ion Ștefan, ministrul demis al Dezvoltării: Am în față raportul de audit financiar al Curții de Conturi a României, din 2018, cu privire la activitatea Ministerului Dezvoltării. Spune negru pe alb: Ministerul nu a efectuat controale privind verificarea exactității și a realității datelor raportate de beneficiari, comparativ cu situația din teren, referitoare la lucrările executate, motivând cu existența unui număr redus de personal și un volum mare de muncă.

Cu alte cuvinte, tot Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 1 și 2 nu a fost controlat până în noiembrie 2019. S-au derulat miliarde de lei, bani publici, prin contracte între Ministerul Lucrărilor Publice și UAT-urile (Unități Adiministrativ Teritoriale) din România, iar aceste contracte și aceste lucrări nu au fost controlate niciodată. Lucrul ăsta îl menționează Curtea de Conturi a României.

Există și un protocol între minister și ISC prin care ar fi trebuit să controleze aceste lucrări. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. De când am ajuns în fruntea ministerului și conducem acest minister, noi PNL, am format echipe mixte, formate din membrii corpului de control. Nu sunt oameni aduși de mine în minister, sunt oamenii pe care i-am găsit acolo, nu sunt alții... Sunt 6 angajați în Corpul de control al ministrului. Cu aceștia am făcut controale, în echipă cu angajații ISC.

Dacă eu am reușit în 3 luni, ei de ce nu au reușit în acești ani? Toate procesele verbale, toate constatările din teren au fost înaintate către organele de anchetă. Absolut toate. Și astăzi, o echipă de la DNA a fost la minister pentru a ridica documente pentru a verifica diferite situații.

Este făcută sesizare către organele de anchetă. Nu că există suspiciuni, am găsit cazuri complicate. Lucrări neexecutate sau executate parțial și care au fost trimise spre decontare. În mandatul meu au fost oprite de la plată lucrări în valoare de peste 500 de milioane de lei. În perioada mandatului meu am plătit peste 3 miliarde de lei pentru lucrări executate. Nu cum s-a spus că PNL oprește lucrările prin PNDL.

