Ion Țiriac împlinește astăzi 80 de ani: „Aș fi făcut ceva diferit? Probabil că da”

Ion Ţiriac împlineşte, joi, 80 de ani. Va sărbători la Madrid, acolo unde este în plină desfăşurare cel mai mare turneu de tenis organizat de el. Uşor ironic, cel mai bogat dintre români a ales muzeul Prado ca loc pentru petrecerea de ziua sa.

Ion Ţiriac: Mă simt cu mulți ani... nu cu mulți ani, cu foarte mulți ani, pentru că ăștia care sunt, sunt numai cronologic, dar ăia biologic sunt de două ori atâta având în vedere ce am în spatele meu. Nu, nu am niciun gând colateral la vârsta asta, e o realitate. Mă uit oarecum în spate și zic: aș fi făcut ceva diferit, probabil că da, orice om cu mintea la el nu poate să spună că a avut o viață perfectă. Dar, pe de altă parte, sigur că nu am avut nici o viață imperfectă. Dacă ai puțină minte, întotdeauna vrei să faci mâine un pic mai bine decât astăzi. Asta mi-a fost modul întotdeauna de când am fost la grădiniță, cred. Și cu asta am rămas și acum. Mâine e încă o zi, m-am oprit să muncesc, din păcate încă nu si nu sfatuiesc pe nimeni să facă la fel ca mine.

