Ionuț Cristache, acuzat că a condus fără carnet pe sens interzis. Cum răspunde prezentatorul TVR

Ionuț Cristache, realizatorul unei emisiuni de la TVR specializată în interviuri cu politicieni cu dosare penale, ar fi fost prins de poliție când conducea fără carnet, relatează Newsweek România citând surse din Poliția Rutieră. Într-un mesaj publicat astăzi pe Facebook, prezentatorul TV confirmă faptul că a fost oprit de poliție, dar susține că nu are dosar penal.

Foto: TVR

Poliția l-ar fi depistat pe Ionuț Cristache în timp ce conducea pe un sens interzis, iar acesta nu a oprit la semnul agenților de la Rutieră, potrivit presei centrale. Polițiștii l-ar fi urmărit până în fața curții TVR, la barieră, unde ar fi încercat să negocieze, timp de o oră, cu aceștia.

Angajatul televiziunii publice avea carnetul suspendat, iar conducerea unui autovehicul fără carnet este o faptă penală. Sursele din poliție citate de presă susțin că el ar fi fost amendat și i se va face dosar penal.

Ionuț Cristache a scris joi, pe Facebook, un mesaj în care confirmă că a fost oprit de Poliția Rutieră, dar susține că nu a fost vorba de vreo fugă sau de de vreo urmărire.

„Am fost, într-adevăr oprit ieri de poliție! Oprit e impropriu spus! În zona TVR se schimbă țevi, se asfaltează, sunt câteva șantieruțe, drept pentru care sensul unor străzi a fost schimbat peste noapte, au fost trasee deviate, sunt semnalizate cu chiu cu văi niște căi de acces spre Emil Pangrati, una dintre intrările în TVR! Mă pun să caut cartela de acces când domnul jandarm de la poartă îmi face semn că e mașină de poliție în spatele meu! Mă uit, și un domn polițist îmi explică deja că am intrat de pe interzis. Nu știu dacă stăteau la pândă, dacă și-au făcut un obicei din asta, treaba lor…! Năuc, căci de doi ani fac traseul asta și nu înțelegeam cu ce am greșit, îl rog să-mi permită să mut mașină în curte că să nu blocăm calea de acces… zice că e ok, trag mașina și mă duc să-mi povestească și să-mi arate cum s-au schimbat sensurile! Nici pomeneală de fugă, de urmărire, chiar așa, cum aș mai fi făcut emisia, că ar fi trebuit să fiu săltat și toate astea consemnate într-un proces verbal, dacă așa ar fi stat lucrurile”, s-a apărat moderatorul TVR.

Ionuț Cristache a confirmat, de asemenea, că are permisul suspendat, dar susține că avocatul i-a spus că poate să circule cu autoturismul, pentru că ar fi dat în judecată Poliția Neamț „pentru modul abuziv în care mi-au suspendat carnetul”.

