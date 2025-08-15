Live TV

Ionuț Moșteanu anunță înzestrări majore pentru Forțele Navale. Foto. Digi24
Forțele navale, prioritate în planul de înzestrare Cooperare și operațiuni comune în Marea Neagră Corvetă nouă și armament modern pentru Marina Română Investiții NATO și resursa umană din armată Moșteanu: Nicușor Dan, implicat în planificarea militară

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, vineri, pentru Digi24, că Forțele Navale se află într-un amplu proces de modernizare, cu achiziții care includ nave, elicoptere, vehicule amfibii și sisteme de rachete. Acesta a precizat că noua corvetă a României este gata în Turcia și ar putea fi prezentată la defilarea de Ziua Marinei din 2026.

Forțele navale, prioritate în planul de înzestrare

„Suntem într-un moment cu multe provocări la nivel internațional și chiar astăzi așteptăm cu toții întâlnirea dintre domnul Trump și Putin și, în fiecare zi, cum spuneam, sunt noi provocări, provocări cărora marinarii noștri, Armata Română, le fac față cu brio. Au învățat foarte mult, au progresat foarte mult. Ultimii 3 ani au fost niște ani cu schimbări majore, rapide în modul de interacțiune cu aliații, modul de pregătire, modul de planificare și avem o armată bine pregătită, pe care trebuie să o înzestrăm mai bine. Este în curs de înzestrare, mai ales forțele navale”, a afirmat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru Digi24.

Acesta a subliniat că, timp de ani de zile, Forțele Navale au fost lăsate în plan secund în privința înzestrării, „dar acum există un plan întreg în desfășurare, astfel încât să avem o armată, o forță navală respectată și bine înzestrată.”

Cooperare și operațiuni comune în Marea Neagră

Moșteanu a vorbit și despre colaborarea regională în Marea Neagră.

„Orice facem în Marea Neagră nu facem singuri și avem un exemplu foarte bun de operațiune comună: operațiunea de deminare MCM Black Sea, task force-ul pe care îl avem împreună cu aliații din Turcia și din Bulgaria. Un exemplu bun de cooperare în această mare a noastră, această mare comună, pe care trebuie să o apărăm. E un exercițiu bun, care va fi extins. E nevoie de continuarea acestui exercițiu, de extinderea lui, de patrulare, de protejare a infrastructurii energetice”, a subliniat el.

Corvetă nouă și armament modern pentru Marina Română

Referindu-se la dotările în curs, ministrul a anunțat că România va primi în curând o nouă navă militară.

„În partea de dotare, la anul vom avea noua corvetă. Corveta este gata, este terminată în Turcia, e la cheie și urmează aprobarea Parlamentului, în septembrie. Noi am trimis către Parlament cererea de aprobare, fiind o achiziție de peste 100 de milioane de euro, și la anul, la Ziua Marinei, vom avea această corvetă aici, defilând pentru noi și, bineînțeles, îndeplinind misiuni. Corveta este echipată cu armament standard NATO și urmează a fi echipată cu armament suplimentar, cu rachete, și asta se va face în perioada următoare, aici, în țară”, a mai spus ministrul.

Planul de modernizare include, potrivit lui Moșteanu, și alte echipamente esențiale.

„Avem contractul semnat pentru 21 de vehicule amfibii din Statele Unite, care urmează să vină anul viitor, și avem o discuție pentru alte 44 de vehicule amfibii. Vorbim de rachete cu lansare pe verticală, există un sistem care va fi donat și două sisteme vor fi achiziționate de statul român. Este un contract în derulare cu guvernul american. Vorbim de dotarea cu Naval Strike Missiles, cu rachetele de coastă, pentru care este o procedură în derulare. Urmează să fie livrate, contract semnat, dar știți cum e, nu se întâmplă toate de pe o zi pe alta”, a declarat el.

Investiții NATO și resursa umană din armată

Ministrul a subliniat că, după declanșarea războiului din Ucraina, investițiile în apărare au devenit o prioritate pentru toate statele NATO.

„Acum două luni, la summitul de la Haga, partenerii, aliații au decis împreună că vor cheltui mai mult și vor fi mai bine pregătiți pentru a se apăra și pentru a descuraja orice eventual atac pe viitor și au agreat să cheltuie până la 5% din PIB pentru înzestrare, împărțit în două capitole mari: 3,5% pentru echipamente militare, 1,5% pentru investiții conexe activităților militare”, a adăugat Moșteanu.

Tot în ceea ce privește achizițiile, Moșteanu a precizat că, până în anul 2029 vom avea și „două elicoptere noi Airbus H215. E foarte important însă un lucru: oricâte echipamente noi și bune am lua noi, cea mai importantă resursă rămâne resursa umană.”

În privința recrutării, ministrul Apărării a spus că trendul este pozitiv: „Anul trecut a fost un prim an în care a fost un spor pozitiv: sunt mai mulți oameni care au venit în Armata Română decât au plecat, și ăsta e un lucru bun, un trend pe care trebuie să îl menținem.”

Referindu-se la posibilele implicații pentru România ale întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska, Moșteanu a afirmat: „Toți ne dorim pacea și primul pas către o pace justă, durabilă și cu garanții de securitate este oprirea focului – ceasefire – și de aici încolo, după ce va fi oprit focul. Și sper să se ajungă la o înțelegere pentru a se opri focul. Orice discuție despre pace trebuie să fie cu Ucraina la masă, cu partenerii europeni la masă, cu partenerul american la masă și, bineînțeles, cu rușii.”

Moșteanu: Nicușor Dan, implicat în planificarea militară

Ministrul Apărării a subliniat și faptul că președintele Nicușor Dan „înțelege foarte bine” importanța Armatei Române și este „implicat direct” în partea de planificare și înzestrare.

„E un președinte care înțelege foarte bine importanța Armatei Române. Am avut multe discuții, în aceste aproape două luni de când sunt ministru, cu domnul președinte. Este implicat direct în partea de planificare și în partea de înzestrare, în tot ceea ce înseamnă Armata Română. E un comandant suprem cu care mă mândresc”, a declarat, vineri, Moșteanu, înaintea festivităților organizate cu ocazia Zilei Marinei.

El a precizat că șeful statului nu va fi prezent la festivitățile de la Constanța, dar „va fi alături de români în altă parte”.

„Domnul președinte m-a anunțat că nu o să vină la Ziua Marinei azi, e într-o perioadă de concedii, e în țară, va fi alături de români în altă parte, veți vedea pe parcursul zilei de azi. E decizia dânsului, pe care o respect”, a adăugat ministrul Apărării.

