Ionuț Moșteanu, mesaj la deschiderea forumului NATO: Liniile de producție sunt noile frontiere. Ne revitalizăm industria de apărare

La deschiderea ediţiei 2025 a NATO-Industry Forum, organizat la București, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis că Aliații se confruntă cu amenințări simultane, de la războiul din Europa la terorism și instabilitate regională, iar răspunsul României este accelerarea industriei de apărare și investiții în descurajare.

Lucrările ediţiei 2025 a NATO-Industry Forum, eveniment organizat în România de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) şi de Divizia pentru Industria de Apărare, Inovaţie şi Armament din cadrul Statului Major Internaţional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale, au început, miercuri, la Bucureşti. Joi, sunt aşteptaţi să participe preşedintele Nicuşor Dan şi secretarul general al Alianţei, Mark Rutte.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de reprezentanţii Ministerului Apărării, în deschiderea evenimentului, ministrul apărării naţionale, Ionuţ Moşteanu, s-a adresat invitaţilor subliniind, încă o dată, contextul complex şi provocările de securitate actuale, precum şi importanţa întâlnirilor de acest tip pentru explorarea soluţiilor care privesc securitatea şi stabilitatea societăţilor noastre şi viitorul Alianţei.

„Aliaţii se confruntă cu ameninţări şi provocări simultane la adresa securităţii, inclusiv un război în Europa, creşterea nivelului competiţiei strategice, terorismul şi o instabilitate persistentă în vecinătatea sa”, a declarat ministrul.

În acest context, viziunea României este centrată pe trei direcţii, respectiv: descurajare, industria de apărare şi sprijinirea Ucrainei, lupta acestui stat însemnând, totodată, lupta Europei pentru libertate, a subliniat Moşteanu.

„Industria de apărare este acum parte a descurajării. Liniile de producţie sunt noile frontiere. România a îmbrăţişat această transformare şi, din acest motiv, ne revitalizăm industria de apărare”, a subliniat ministrul apărării naţionale.

Creşterea nivelului investiţiilor de către Aliaţi va însemna un sprijin semnificativ al efortului general de întărire a forţelor şi capabilităţilor pentru realizarea unei posturi de descurajare şi apărare credibile, a concluzionat oficialul român.

Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) şi Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovaţie şi Armament din cadrul Statului Major Internaţional al NATO organizează, în perioada 5-6 noiembrie, la Bucureşti, NATO-Industry Forum 2025, eveniment care reuneşte peste 800 de participanţi din 26 state NATO şi partenere, precum şi peste 300 de companii din industria de apărare.

