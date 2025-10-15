Live TV

Ionuț Moșteanu: „Rusia nu are puterea să atace un stat NATO”. România e pregătită să doboare orice dronă neautorizată

photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că Rusia „nu o să atace un stat NATO”, pentru că „nu are puterea să facă asta”, subliniind că Alianța reacționează acum mai rapid și mai eficient decât în anii trecuți. El a adăugat că România este pregătită să răspundă oricărei amenințări aeriene, având o legislație avansată care permite doborârea oricărui obiect neautorizat din spațiul aerian, relatează News.ro.

„Astăzi, la NATO, am discutat foarte mult despre schimbări în structura de comandă, pentru tot ce înseamnă apărarea aeriană. Sunt niște lucruri care se schimbă prima dată, după 1960. Am făcut pași pentru a ne mișca mai repede, am văzut cu toții confruntările pe care le-am avut pe Flancul de Est și a fost un semnal că trebuie să ne mișcăm mai repede, să fim mai agili, să fim o comandă NATO comună, pe tot Flancul de Est, care să coordoneze toate capabilitățile de apărare”, a explicat ministrul la Antena 3.

Moșteanu a subliniat că România a luat măsuri ferme pentru protejarea spațiului aerian, în contextul incidentelor cu drone din ultimele luni.

„Suntem acolo unde suntem, geografic, foarte aproape de război, am văzut cât de ușor poate să vină o dronă în spațiul nostru. Am luat măsuri. Am înțeles că avem în momentul ăsta probabil una dintre cele mai avansate legislații la nivel de UE, pentru a putea permite Armatei să dea jos orice zboară neautorizat în spațiul aerian”, a spus el.

Ministrul Apărării a afirmat că Alianța Nord-Atlantică reacționează acum mult mai eficient, ca urmare a lecțiilor învățate din războiul din Ucraina.

„Războiul și realitățile pe care le-am văzut, mai ales în ultimele luni, au făcut ca Alianța să se miște foarte repede. Toate structurile de comandă ale Alianței au luat decizii, ce se întâmpla în luni de zile, acum se întâmplă în zile”, a declarat Ionuț Moșteanu.

El a precizat că, dincolo de consolidarea Flancului Estic, prioritatea principală a NATO rămâne sprijinul pentru Ucraina, aflată în război cu Rusia.

„Rusia nu o să atace un stat NATO, nu are puterea să facă asta. Vă spun din nou, și astăzi, având discuțiile, uitându-ne la câtă forță există în această Alianță, în această organizație, din care, slavă Domnului, facem parte. Am agreat la Haga, la începutul verii, că vom crește cheltuielile de apărare la 5% din PIB până în 2035, este un semnal foarte clar că ne înarmăm”, a mai spus ministrul Apărării.

Moșteanu a adăugat că România rămâne un partener activ și de încredere în cadrul NATO, iar adaptarea legislației și investițiile în apărare reprezintă garanția că țara noastră este pregătită pentru orice scenariu de securitate în regiune.

