Ionuț Moșteanu s-a întâlnit cu emisarul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg. Care a fost subiectul central al discuțiilor

Data publicării:
profimedia-1041639822
Ionuț Moșteanu la Forumul de Securitate de la Varșovia. Foto: Profimedia

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a avut marți, 30 septembrie, la Varșovia, o întrevedere cu emisarul special al SUA pentru Ucraina, generalul-locotenent (r) Keith Kellogg, potrivit unui comunicat de presă al MApN.

Discuțiile au evidențiat excelenta cooperare strategică dintre România și Statele Unite ale Americii. În context, ministrul Moșteanu și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul constant și substanțial oferit de Washington în consolidarea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic, potrivit sursei citate.

De asemenea, el a subliniat că angajamentul SUA în Europa rămâne esențial pentru menținerea stabilității în fața amenințărilor generate de Federația Rusă.

Un subiect central al întrevederii l-a constituit sprijinul acordat Ucrainei, ministrul Apărării reiterând determinarea României de a contribui la conturarea unor garanții solide de securitate pentru Kiev, care să fie implementate printr-o cooperare strânsă între Europa și Statele Unite.

În discuțiile privind vecinătatea estică, ministrul Moșteanu a salutat rezultatul recentelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, considerându-l o confirmare clară a orientării europene a Chișinăului.

El a subliniat că „stabilitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova sunt interdependente și contribuie în mod direct la securitatea regională, în special în zona strategică a Mării Negre”.

De asemenea, oficialul român a accentuat că Marea Neagră trebuie să rămână pe agenda aliată, fiind o zonă de interes major atât pentru NATO, cât și pentru Uniunea Europeană.

„Consolidarea prezenței aliate în regiune, prin mijloace militare, politice și economice, este esențială pentru descurajarea oricărei agresiuni. Coordonarea transatlantică este importantă pentru descurajarea agresiunii ruse, iar sprijinul pentru Ucraina rămâne un angajament strategic al României, în beneficiul securității întregii Europe, a declarat ministrul Apărării Naționale.

În încheiere, ambii oficiali au reconfirmat interesul comun pentru aprofundarea dialogului pe linie de apărare și pentru menținerea unei abordări unitare în sprijinul acordat partenerilor vulnerabili din vecinătatea estică.

Editor : Ș.R.

