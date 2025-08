Ionuţ Vulpescu: Iliescu trece dincolo împăcat cu lumea şi cu el însuşi, cu speranţele şi cu dezamăgirile lui

Fostul preşedinte Ion Iliescu „trece dincolo împăcat cu lumea şi cu el însuşi, cu speranţele şi cu dezamăgirile lui, se duce liniştit la judecata laică a Istoriei şi la cea religioasă a lui Dumnezeu”, spune deputatul PSD Ionuţ Vulpescu, un apropiat al familiei și cel căruia acesta i-a acordat ultimul interviu .

"Destinul unui om de stânga s-a mutat de azi în cer. Dincolo de zare, de limite omeneşti, de partizanate şi tensiuni. Acolo unde e cealaltă jumătate a paradoxului, la care n-avem acces, deşi pare că împrumutăm atributul divin al atotştiinţei doar când suntem conectaţi la televizor şi la reţelele sociale. Aceasta nu este însă o moarte pe care să o pot confirma vreodată. Tot ce pot să spun acum e că domnul preşedinte trece dincolo împăcat cu lumea şi cu el însuşi, cu speranţele şi cu dezamăgirile lui. Se duce liniştit la judecata laică a Istoriei şi la cea religioasă a lui Dumnezeu", a scris Vulpescu pe Facebook.

El a adăugat că este fericit că i-a spus lui Ion Iliescu, "înainte ca marele epilog să înceapă", cât de mult l-a preţuit şi cât a însemnat pentru el.

"I-am spus de multe ori în timpul vieţii, când oamenii arareori îşi mărturisesc recunoştinţa şi lasă lucrurile să curgă, ce îi datorez ca individ, ca om politic, ca prieten mai tânăr. Sunt fericit şi pentru că i-am spus cum ceva esenţial din ce a construit va merge mai departe, el mulţumindu-mi că am rămas acelaşi Ionuţ Vulpescu, cel care a lucrat pentru Ion Iliescu de când se ştie, şi o va face cât va trăi. Am văzut un Marc Aurelius în viaţă şi în amurgul ei, şi tot ce pot să vă spun e că nu am cunoscut un om mai demn înaintea istoriei, cu tot ce are mai viu şi cu tot ce stă să părăsească lumea asta. Pentru mine şi pentru mulţi care l-au iubit, va fi întotdeauna "Preşedintele"", a mai spus deputatul.

Fostul consilier al lui Ion Iliescu a mărturisit că i-a fost greu atunci când l-a ţinut de mână ultima oară şi mai ales atunci când şi-a luat rămas bun de la fostul preşedinte.

"A fost greu când l-am ţinut de mână ultima oară, în urmă cu ceva vreme. Şi insuportabil atunci când a ridicat mâna şi ne-am luat la revedere pentru ultima oară, fără să ştim, un fel de trecere dintre două lumi pe care n-o s-o uit niciodată. Dialogul pe care l-am realizat la "Avangarda" a fost urmărit de milioane de oameni. Este cel mai urmărit interviu politic şi uman din ultimii ani. Filmul de mai jos deschide un film inedit dedicat domnului preşedinte, care va fi difuzat începând de mâine, şi care va reuni mărturii istorice ale unor personalităţi din ţară şi din străinătate. Preşedinţi, premieri, mari sportivi şi oameni de cultură. Ultima baricadă a unui om de stat. Drum bun, domnule preşedinte! Vă mulţumesc! O să îmi fie tare dor de dumneavoastră! Dumnezeu să vă ierte şi să vă odihnească!", a transmis Ionuţ Vulpescu.

Editor : Sebastian Eduard