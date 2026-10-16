Live TV

IPJ Bistrița-Năsăud a dat în judecată Consiliul Județean și cere bani pentru reparațiile unei mașini de poliție

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Este scandal între două instituții din Bistrița-Năsăud: Inspectoratul de Poliție a dat în judecată Consiliul Județean pentru costurile de reparații ale unei mașini de poliție. Autospeciala s-a stricat acum doi ani și de atunci nimeni nu vrea să plătească factura.

IPJ Bistrița-Năsăud a dat în judecată Consiliul Județean Bistrița-Năsăud după ce o autospecială de poliție a fost avariată într-un accident produs pe drumul spre Colibița, în noiembrie 2024, pe un carosabil acoperit de polei.

Un polițist a fost rănit, după ce mașina a fost lovită de un alt autoturism care venea din sens opus. În aceeași zi, pe același drum, a avut loc un alt accident tot din cauza poleiului. Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a fost amendat atunci pentru că nu s-a asigurat că drumul este curățat.

Reparația autospecialei a costat aproximativ 30.000 de lei, iar asigurarea RCA a acoperit mai mult de jumătate din sumă.

Reprezentanții CJ Bistrița-Năsăud au declarat pentru Bistrițeanul.ro că întreținerea drumului pe timp de iarnă era asigurată de o firmă specializată contractată de instituție.

Pentru diferența rămasă de plată, IPJ Bistrița-Năsăud a deschis un proces la Judecătoria Bistrița.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
Vladimir Putin
2
Putin cheamă armata, FSB și Consiliul de Securitate la raport după ce ucrainenii au...
Smartphone with new message push notifications from email or chat app. Digital communication and information overload concept on white background.
3
Senatul a adoptat proiectul prin care cetățenii ar putea primi SMS sau e-mail cu 30 de...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu
luca niculescu inquam george calin
5
Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament: „Este o...
"O rușine": au văzut reclama cu "femeia perfectă" și au cerut să fie scoasă de urgență de pe TV!
Digi Sport
"O rușine": au văzut reclama cu "femeia perfectă" și au cerut să fie scoasă de urgență de pe TV!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accdent arda
Carambol cu 5 mașini pe A1, în județul Arad. 7 oameni au ajuns la spital
politia locala
Programul de guvernare își propune reglementarea atribuţiilor poliţiei locale. Noi reguli pentru procesarea abaterilor rutiere
autobuz accident suceavva
Un șofer de autobuz din Suceava a urcat băut la volan și a distrus 5 mașini, un stâlp și ghereta paznicului autobazei
masina de politie
Tatăl și fratele unui elev, reținuți după ce au agresat un profesor în curtea unei școli din Timișoara. De la ce a pornit scandalul
ecusoan al politiei romane
Percheziții în Prahova într-un dosar de fraudă de aproape 2 milioane de lei. Suspecții ar fi falsificat contracte de împrumut
Recomandările redacţiei
psd inquam photos
PSD, precizări despre vânzarea companiilor de stat: „Nu ne-am...
donald trump da noroc cu nicusor dan
Într-un interviu pentru Bloomberg, Nicușor Dan spune care e cel mai...
Data scadentă a facturii de energie electrică. Foto Getty Images
De ce ajutorul „direct în factură” riscă să adâncească criza din...
calin georgescu ridicat de politisti in catuse din mogosoaia
„Vă mulțumim pentru discernământ”. Călin Georgescu, mesaj de după...
Ultimele știri
Unul dintre procurorii care l-au anchetat pe Alfred Bulai a fost trimis în judecată, după ce a fost prins drogat la volan
Un fermier egiptean a găsit două statui uriașe ale faraonului Ramses al II-lea în timp ce își lucra pământul
Ce priorități de politică externă are Guvernul propus de Luca Niculescu. Care vor fi relațiile cu UE, cu NATO și cu SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața a 5 zodii se schimbă în bine pe 16 octombrie 2026. Lasă în urmă frustrările și problemele, iar norocul...
Cancan
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, mulțumit după Universitatea Craiova – Getafe 1-1? Pavel Badea a dezvăluit ce a discutat cu...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Oana Țoiu.
Oana Țoiu, întrebată dacă drona care a lovit nava din Marea Neagră era rusească: Investigația tehnică este în...
Adevărul
Lecția Poloniei pentru România. Cum a ajuns dintr-o țară comunistă în top 20 economii ale lumii
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cum arată și ce face azi Leonard Miron, fostă vedetă TVR. Cancer, minus 60 kg și o viață cu totul nouă în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Cutremur" în Europa: UEFA, gata să excludă gigantul de 1,5 miliarde de euro din toate competițiile!
Pro FM
Fiica Madonnei a împlinit 30 de ani. Emoționată, artista i-a dedicat cele mai dulci cuvinte: „La mulți ani...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James McAvoy, la un pas de moarte după o procedură medicală. Era singur acasă când plămânii i-au cedat: "A...
Adevarul
Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027
Newsweek
Lista ajutoarelor la pensie oferite în 2027. Se aplică și pensionarilor din străinătate. Polițiștii au noroc!
Digi FM
Celine Dion are propria păpuşă Barbie: „Sper că îi va inspira pe toţi să se exprime cu încredere”. Legătura...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Superalimentul toamnei pe care îl găsești gratis în natură. Este bogat în vitamina C și antioxidanți. Cum...
Digi Animal World
„Sunt echipaţi cam ca Iron Man”. Cum ar putea câinii să depisteze cancerul și ce rol are inteligența...
Film Now
Martin Freeman s-a căsătorit. Cine este partenera cu 23 de ani mai tânără care i-a devenit soție
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro