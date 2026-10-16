IPJ Bistrița-Năsăud a dat în judecată Consiliul Județean și cere bani pentru reparațiile unei mașini de poliție

Este scandal între două instituții din Bistrița-Năsăud: Inspectoratul de Poliție a dat în judecată Consiliul Județean pentru costurile de reparații ale unei mașini de poliție. Autospeciala s-a stricat acum doi ani și de atunci nimeni nu vrea să plătească factura.

IPJ Bistrița-Năsăud a dat în judecată Consiliul Județean Bistrița-Năsăud după ce o autospecială de poliție a fost avariată într-un accident produs pe drumul spre Colibița, în noiembrie 2024, pe un carosabil acoperit de polei.

Un polițist a fost rănit, după ce mașina a fost lovită de un alt autoturism care venea din sens opus. În aceeași zi, pe același drum, a avut loc un alt accident tot din cauza poleiului. Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a fost amendat atunci pentru că nu s-a asigurat că drumul este curățat.

Reparația autospecialei a costat aproximativ 30.000 de lei, iar asigurarea RCA a acoperit mai mult de jumătate din sumă.

Reprezentanții CJ Bistrița-Năsăud au declarat pentru Bistrițeanul.ro că întreținerea drumului pe timp de iarnă era asigurată de o firmă specializată contractată de instituție.

Pentru diferența rămasă de plată, IPJ Bistrița-Năsăud a deschis un proces la Judecătoria Bistrița.

Editor : M.B.