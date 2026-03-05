Iranienii din România cer schimbarea regimului de la Teheran

Zeci de iranieni din România s-au adunat la Ambasada Iranului din București, unde scandează și cer răsturnarea regimului totalitar din Iran. Oamenii au în mâini steaguri ale Statelor Unite și Israelului, țările care au lansat sâmbătă lovituri aeriene asupra Iranului.

Participanții la manifestație sunt cetățeni iranieni stabiliți în România. Oamenii spun că au venit pentru a sărbători intervenția americană în Iran și își arată aprecierea pentru Donald Trump, pe care îl consideră un aliat în lupta împotriva regimului actual de la Teheran.

Oamenii susțin schimbarea regimului totalitar din Iran și spun că operațiunile militare recente reprezintă o oportunitate pentru poporul iranian de a-și revendica viitorul.

Ei mai spun că își doresc din tot sufletul să se termine cât mai repede toată această tensiune și că au speranțe că totul va fi fine. Oamenii au spus de asemenea că vor ieși în stradă atâta timp cât este nevoie pentru a-și arăta sprijinul pentru ceea ce se întâmplă în Iran, pentru că foarte mulți au încă familiile stabilite acolo.

