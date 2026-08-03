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Irineu Darău, despre preţurile la combustibil: Oricât de uşor sau populist ar fi să se promită nişte preţuri, trebuie foarte mare grijă

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pompa de benzina
Foto: GettyImages
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Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a afirmat, luni seară, că nu există o baghetă magică pentru a rezolva situaţia creşterii preţurilor la combustibili, dar statul ia măsuri pentru limitarea efectelor asupra populaţiei. Legea adoptată săptămâna trecută în Parlament, care propune o acciză dinamică, aşteaptă promulgarea.

Ministrul interimar al al Economiei, Irineu Darău, a vorbit, luni seară, la B1 TV, despre creşterea preţurilor la combustibili.â

„Eu nu pot să sper decât că se va stabiliza creşterea pentru că s-a rezolvat problema în Kazahstan. Încă legea care s-a dat în Parlament săptămâna trecută, cumva nişte măsuri similare cu ce am avut şi în perioada martie-iunie, nu a fost promulgată. Deci vine în câteva zile”, a afirmat ministrul interimar.

Ministrul a refuzat să facă predicţii cu cât ar putea scădea preţul combustibililor: „Aşa e corect să nu facem predicţii, pentru că ceea ce încearcă să asigure această lege, aşa cum a asigurat şi atunci ordonaţia de urgenţă, este că, pe de o parte, nu se fac profituri nesimţite, pe de altă parte, ştiţi că şi statul diminuează şi în această lege, acciza (…) Statul nu vrea să facă profit din asta, ba chiar încercăm să reglementăm în aşа fel încânt nici privaţii să nu poată să facă un profit exagerat”.

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Darău apreciază că „o soluţie de plafonare a preţurilor la o valoare fixă, este o soluţie greşită în general”: „Nu poţi să garantezi un preţ, ci să ajungi la penurie”.

„Oricât de uşor sau populist ar fi să se promită nişte preţuri sau chiar să se limiteze, trebuie foarte mare grijă, pentru că, dacă e o măsură pe termen lung, care după o săptămână, două, nu mai e valabilă, s-ar putea să nu se mai comercializeze combustibil”, a explicat ministrul interimar ak Economiei.

Acesta a precizat că se încearcă găsirea unor soluţii echilibrate.

„Deci încercăm să luăm măsurile echilibrate, dar ştiţi că guvernul în această perioadă, nu există baghetă magică (…) Guvernul acum, nu doar că nu are o baghetă magica, nu poate da ordonanţă de urgenţă. Deci în afară de dialog şi de a propune cei dintre noi care suntem şi parlamentari şi de a vota soluţii aşa cum a fost săptămâna trecută în Parlament, altceva nu avem de făcut”, a mai declara ministrul interimar.

Parlamentul a votat, săptămâna trecută, un proiect care introduce un mecanism de acciză dinamică. Acesta prevede reducerea accizei între 5% şi 25%, în funcţie de evoluţia preţurilor la pompă şi a cotaţiilor Brent şi Platts şi, la intrarea în vigoare, reducerea va fi de 10%, urmând să fie reevaluată la fiecare două săptămâni.

Editor : Sebastian Eduard

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