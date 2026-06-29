Live TV

Video Isaac Herzog, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Președintele Israelului va susține și un discurs în Parlament

Data actualizării: Data publicării:
isaac herzog cu staegul israelelului in spate
Isaac Herzog, președintele Israelului, cere oprirea reformei justiției, care a provocat proteste de masă. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele Israelului, Isaac Herzog, este în vizită oficială în România, la invitaţia preşedintelui Nicuşor Dan, ocazie cu care, de la ora 10:00, este primit la Palatul Cotroceni. De asemenea, acesta va adresa un mesaj plenului Parlamentului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ACTUALIZARE 10:17 Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni pe preşedintele Statului Israel, Isaac Herzog, care se află într-o vizită de stat în România alături de prima-doamnă, Michal Herzog.

Şeful statului român este însoţit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la ceremonia oficială de pe Platoul Marinescu.

Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete, convorbiri oficiale şi un dejun oficial. La ora 12:00 sunt programate declaraţii de presă.

Știrea inițială. „Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi luni, 29 iunie 2026, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Statului Israel, Isaac Herzog, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România, la invitaţia şefului statului român. (...) Vizita Preşedintelui Isaac Herzog se înscrie în dinamica foarte bună a relaţiilor bilaterale şi reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state, ambiţie reconfirmată prin frecvenţa crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani. Momentul evidenţiază soliditatea relaţiei dintre România şi Israel, fundamentată pe cooperare politică şi economică extinsă şi pe legături interumane profunde”, a informat Administraţia Prezidenţială.

Primirea Preşedintelui Statului Israel, Isaac Herzog, la Palatul Cotroceni este programată luni, la ora 10.00, când vor avea loc convorbiri tête-à-tête, convorbiri oficiale, declaraţii de presă comune şi un dejun oficial.

Pe agenda discuţiilor celor doi şefi de stat se vor regăsi modalităţile de dezvoltare şi aprofundare a relaţiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic şi a cooperării în materie de securitate şi apărare.

„Vor fi abordate, de asemenea, teme ale cooperării sectoriale, inclusiv educaţia despre Holocaust şi măsurile de combatere a antisemitismului în România, precum şi dezvoltarea schimburilor culturale şi a contactelor interumane. O atenţie deosebită va fi acordată evoluţiilor recente din vecinătatea României şi regiunea Mării Negre, respectiv din Orientul Mijlociu, cu accent pe impactul acestora asupra securităţii din cele două regiuni şi a economiei globale”, transmite Preşedinţia.

La ora 17.00, Herzog se va adresa plenului Camerelor reunite ale Parlamentului. La şedinţă vor fi invitaţi şefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale Ucrainei şi Republicii Moldova. De asemenea, la această şedinţă vor participa invitaţi ai ambasadei Statului Israel la Bucureşti.

Citește și:

Preşedintele israelian Isaac Herzog, la Iaşi: Evreii din România au avut un rol esenţial în întemeierea şi dezvoltarea Statului Israel

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
ursoaica cu doi pui
2
O fată și tatăl ei s-au întâlnit cu o ursoaică cu pui pe un traseu turistic din Muntele...
bombardier B-52 în timpul realimentării cu combustibil în aer
3
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale...
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Foto Getty Images
4
Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce nu este bine să faci pe 29 iunie, potrivit...
termometru si furtuni
5
Când scapă România de canicula extremă: ANM anunță primele ploi după valul de foc
Susținut din tribune de părinți și iubită, David Popovici i-a dedicat victoria unei alte persoane: "Vreau să îi spun că o iubesc"
Digi Sport
Susținut din tribune de părinți și iubită, David Popovici i-a dedicat victoria unei alte persoane: "Vreau să îi spun că o iubesc"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
traian-basescu
Traian Băsescu, despre blocajul politic privind formarea unui guvern: „Mai vedem la toamnă!”
Ședință CSAT
Obiectivele României la Summitul NATO de la Ankara, discutate în ședința CSAT convocată de președintele țării de la ora 15:00
Nicusor Dan
Crește presiunea pe scena politică: marți este ultima zi a sesiunii parlamentare. Partidele lucrează acum cu 5 scenarii
Hakan Fidan face declaratii
Reacție dură a Turciei după ce Israelul a aprobat recunoașterea genocidului armean
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Csoma Botond: „Nicușor Dan așteaptă un acord. Dacă mergem cu limbaj dur și linii roșii, nu vom avea Guvern nici anul viitor”
Recomandările redacţiei
Romania Extreme Weather Heat
Climatolog ANM: „Vom mai trece prin astfel de valuri de căldură”. De...
profimedia-0992245151
Polonia, Ucraina și bătălia continuă pentru Armata lui Bandera...
putin
Criză a combustibilului în Rusia, pe fondul atacurilor Ucrainei...
ROMANIA BUCHAREST HEATWAVE
Temperaturi sufocante în aproape toată țara: ANM extinde codul roșu...
Ultimele știri
Siegfried Mureşan, atac la Sorin Grindeanu: „Va fi întotdeauna premierul OUG 13, incapabil să câștige încrederea pentru România”
Avocata AUR Silvia Uscov a anunțat că demisionează din partid: „Nu suntem animați de aceleași valori”
Cutremure în Venezuela: Bilanţul deceselor urcă la 1.450. 189 de clădiri s-au prăbuşit complet
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Rac din 29 iunie 2026. Trei zodii sunt în alertă
Cancan
BACALAUREAT 2026 | Ce a picat la limba română. Subiectul care a dat bătăi de cap elevilor
Fanatik.ro
Ar fi cea mai mare surpriză din istorie. Naționala pe care mizează un jurnalist pe care îl vezi mereu la...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Cum a demolat Canada, prima echipă calificată în optimile CM 2026, naționala României. Atacantul dorit de...
Adevărul
Tunelul Maramureș, de 2,4 kilometri, săpat în timp record. Cum au fost construite cele mai lungi tuneluri...
Playtech
Creatura din mare care a stârnit controverse în Thassos. Ce este și ce trebuie să faci când o vezi la mal...
Digi FM
Diana Matei, adevărul despre motivul pentru care și-a dat demisia din MApN după 20 de ani: „Nu mai puteam...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat! Emma Răducanu: "Nu îmi vine să cred că spun asta!"
Pro FM
Cum arată și cu ce se ocupă fiul celebrei Shania Twain: Eja a ales o viață departe de lumina reflectoarelor
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Liz Hurley, apariție care a atras toate privirile, la câteva zile de când a împlinit 61 de ani. Fanii: „Ar fi...
Adevarul
De ce Crimeea ar putea decide soarta războiului și de ce controlul lui Putin asupra peninsulei se erodează
Newsweek
Cum calculezi ce bani ai acumulat la pensie până azi? Cum afli când te pensionezi? Casa de Pensii te ajută
Digi FM
Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat cu un an înainte să se afle public: „N-am vrut să ajung în situația...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
Sharon Stone, mărturisire sfâșietoare despre ultimele clipe ale mamei sale: "Am înțeles că trebuie să o las...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...