Preşedintele Israelului, Isaac Herzog, este în vizită oficială în România, la invitaţia preşedintelui Nicuşor Dan, ocazie cu care, de la ora 10:00, este primit la Palatul Cotroceni. De asemenea, acesta va adresa un mesaj plenului Parlamentului.

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ACTUALIZARE 10:17 Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit, luni, la Palatul Cotroceni pe preşedintele Statului Israel, Isaac Herzog, care se află într-o vizită de stat în România alături de prima-doamnă, Michal Herzog.

Şeful statului român este însoţit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la ceremonia oficială de pe Platoul Marinescu.

Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete, convorbiri oficiale şi un dejun oficial. La ora 12:00 sunt programate declaraţii de presă.

Știrea inițială. „Preşedintele României, Nicuşor Dan, îl va primi luni, 29 iunie 2026, la Palatul Cotroceni, pe preşedintele Statului Israel, Isaac Herzog, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România, la invitaţia şefului statului român. (...) Vizita Preşedintelui Isaac Herzog se înscrie în dinamica foarte bună a relaţiilor bilaterale şi reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state, ambiţie reconfirmată prin frecvenţa crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani. Momentul evidenţiază soliditatea relaţiei dintre România şi Israel, fundamentată pe cooperare politică şi economică extinsă şi pe legături interumane profunde”, a informat Administraţia Prezidenţială.

Primirea Preşedintelui Statului Israel, Isaac Herzog, la Palatul Cotroceni este programată luni, la ora 10.00, când vor avea loc convorbiri tête-à-tête, convorbiri oficiale, declaraţii de presă comune şi un dejun oficial.

Pe agenda discuţiilor celor doi şefi de stat se vor regăsi modalităţile de dezvoltare şi aprofundare a relaţiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic şi a cooperării în materie de securitate şi apărare.

„Vor fi abordate, de asemenea, teme ale cooperării sectoriale, inclusiv educaţia despre Holocaust şi măsurile de combatere a antisemitismului în România, precum şi dezvoltarea schimburilor culturale şi a contactelor interumane. O atenţie deosebită va fi acordată evoluţiilor recente din vecinătatea României şi regiunea Mării Negre, respectiv din Orientul Mijlociu, cu accent pe impactul acestora asupra securităţii din cele două regiuni şi a economiei globale”, transmite Preşedinţia.

La ora 17.00, Herzog se va adresa plenului Camerelor reunite ale Parlamentului. La şedinţă vor fi invitaţi şefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene, ale Ucrainei şi Republicii Moldova. De asemenea, la această şedinţă vor participa invitaţi ai ambasadei Statului Israel la Bucureşti.

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Editor : Ș.R.