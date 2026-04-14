Italia nu şi-a pierdut speranţa de a fi prezentă la CM 2026, deși a pierdut barajul. „Miracolul” prin care azzurri ar merge mai departe

Italia încă îşi menţine speranţele de a fi prezentă la Cupa Mondială din 2026 printr-un posibil playoff extraordinar.

Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă FIFA va adopta o decizie în urma unei eventuale hotărâri a Iranului de a nu participa din cauza războiului cu SUA şi Israel, scrie EFE, informează Agerpres.

Azzurri, care nu au reuşit să se califice la Cupa Mondială după ce au pierdut finala playoff-ului în faţa Bosniei-Herţegovina, monitorizează îndeaproape situaţia, aşa cum a relatat marţi presa locală, unde retragerea Iranului ar putea deschide uşa către un loc la Cupa Mondială.

În cazul retragerii Iranului, articolul 6.7 din regulamentul FIFA, prezidată de italo-elveţianul Gianni Infantino, prevede că forul de conducere al fotbalului mondial poate numi un înlocuitor pe care-l doreşte.

În acest context, poziţia Italiei în clasamentul FIFA, în prezent pe locul 12, ar putea funcţiona în favoarea ei, deşi şansele sunt încă considerate minime, iar o altă posibilitate ar fi ca locul vacant să fie ocupat de o altă echipă asiatică. În cazul ipotetic al unui playoff excepţional, ar putea participa două echipe europene - posibil cele mai bine clasate dintre cele necalificate, cum ar fi Italia şi Danemarca - alături de două echipe asiatice.

Sistemul ar include semifinale şi o finală cu un singur meci pentru a determina ultima calificată.

În prezent, nu există un calendar stabilit pentru o decizie în această privinţă, deoarece totul va depinde de evoluţia situaţiei din Orientul Mijlociu şi de confirmarea oficială a participării Iranului.

Mai mult, decizia finală ar aparţine Consiliului FIFA, principalul organism decizional al organizaţiei, compus din 37 de membri şi prezidat de Infantino.

Acest organism ar fi responsabil pentru stabilirea modului de ocupare a oricărui potenţial loc vacant din Grupa G a turneului, unde se regăsesc Belgia, Egiptul şi Noua Zeelandă. În mod similar, decizia ar trebui luată cu mult înainte de începerea turneului, programată pentru 11 iunie, iar regulamentul prevede penalităţi financiare pentru echipele care se retrag cu mai puţin de 30 de zile înainte de primul lor meci, stabilind teoretic 12 mai ca termen limită.

Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC) aşteaptă astfel o posibilă cale spre Cupa Mondială după dezastrul de a nu reuşi să se califice pentru a treia oară consecutiv.

 

Editor : Sebastian Eduard

