Ivan: „România se confruntă cu probleme mult mai mari decât o aeronavă a conducerii statului”. Ce spune despre prioritățile Guvernului

România se confruntă cu probleme mult mai mari decât o aeronavă a conducerii statului român, a afirmat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic Naţional.

„România se confruntă cu probleme mult mai mari decât o aeronavă a conducerii statului român. Avem nevoie să scădem preţul la energie, să ne luptăm cu inflaţia, să ne ocupăm de investiţii care să vină în România, să oprim creşterea galopantă a preţurilor şi rodarea puterii de cumpărare a românilor. Asta ar trebui să fie prioritatea zero a Guvernului şi a Administraţiei Prezidenţiale şi consider că este. Cel puţin segmentul meu de gaze şi energie electrică este prioritate zero. Să lăsăm avioanele pentru cei care se ocupă de industria aeronautică", a răspuns ministrul Energiei la o întrebare privind blocarea aeronavei care îl transporta pe şeful statului pe un aeroport din Paris.

Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns la Bucureşti miercuri seara, în jurul orei 20:00, după ce delegaţia oficială română care l-a însoţit a fost blocată pe aeroport la Paris, din cauza vremii nefavorabile.

Şeful statului a plecat la Paris marţi dimineaţa cu avionul Spartan din dotarea Forţelor Aeriene Române.

În cursul după-amiezii de marţi el a participat la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing), găzduită la Palatul Elysee de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, la care a fost prezent şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Delegaţia oficială şi jurnaliştii care l-au însoţit pe preşedinte urmau să revină la Bucureşti marţi seara.

Miercuri, avionul Spartan având la bord delegaţia oficială a reuşit să decoleze de la Paris în jurul orei 16:30, după două încercări eşuate, în timpul zilei, din cauza ninsorii.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a convocat Comandamentul Energetic Naţional, la sediul Dispecerului Energetic Naţional, având în vedere prognozele meteorologice din această perioadă.

