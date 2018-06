Jaf armat la bancă. Portretul-robot al suspectului

Poliția a făcut public portretul-robot al bărbatului care a jefuit, luni după-amiază, o bancă din Cluj-Napoca. Polițiștii caută un tânăr de 25- 30 de ani, constituţie atletică, cu înălţimea de aproximativ 180 de centimetri.

O persoană mascată a intrat luni înarmat cu un cuțit de vânătoare în sucursala unei bănci din Cluj-Napoca și, sub ameninţare, a sustras aproximativ 20.000 de lei, informează un comunicat de presă remis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj.



"În jurul orei 15:00, Poliţia a fost sesizată cu privire la faptul că într-o unitate bancară, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, a intrat o persoană cu faţa acoperită şi, sub ameninţare, a sustras o sumă de bani, după care a fugit. În urma acestui incident, nicio persoană nu a fost rănită. Imediat după sesizarea incidentului, toate echipajele de poliţie au fost mobilizate pe teren în vederea depistării bărbatului în cauză", precizează IPJ Cluj.



Poliţiştii cer persoanelor care pot ajuta la prinderea infractorului să apeleze numărul de urgenţă 112. Persoana care a jefuit banca are următoarele semnalmente: are 25-30 de ani, 1,80 -1,85 metri înălţime, constituţie atletică, păr uşor grizonat, tuns scurt, ten uşor măsliniu şi purta o bluză de trening neagră, pantaloni de blugi negri, largi.



Ancheta este coordonată de către Serviciul de Investigaţii Criminale din cadrul inspectoratului, a mai precizat IPJ Cluj.