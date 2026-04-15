Jaful din Olanda, noi informații. Cum au fost păcăliți suspecții să admită că tezaurul dacic furat e în posesia lor

A început procesul jafului din Olanda, în care au dispărut Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice. Procurorii spun că furtul de artă de la Muzeul Drents este un „caz de natură excepţională” și au cerut pedepse cu închisoare de până la 66 de luni pentru cei trei suspecţi. Apar și informații despre modul în care au fost păcăliți hoții să recunoască faptul că dețin obiectele de tezaur.

Parchetul olandez a cerut 44 de luni de detenție pentru cei doi suspecți care au colaborat cu anchetatorii pentru găsirea tezaurului, în timp ce pentru al treilea suspect, care neagă în continuare participarea la furt, 5 ani și jumătate de închisoare.

Cea mai severă pedeapsă a fost solicitată pentru Bernhard Z., în vârstă de 35 de ani, care nu a ajuns la o înţelegere cu procurorii. Ceilalţi doi suspecţi, Jan B. (21 de ani) şi Douglas Chesley W. (37 de ani), au ajuns la un acord cu Parchetul, ceea ce a dus la o recomandare mai uşoară, de 44 de luni de închisoare pentru fiecare dintre ei. În schimb, aceştia au restituit majoritatea artefactelor furate, inclusiv faimosul Coif de aur de la Coţofeneşti şi două brăţări de aur. O brăţară nu a fost încă recuperată, potrivit News.ro.

Imaginile jafului au fost prezentate la proces

Imaginile de pe camerele de filmat prezentate în timpul audierii arată trei persoane mascate intrând în muzeu în urma unei explozii puternice. Cu lumini pe cap, aleargă hotărâte spre vitrine. În decurs de un minut, sparg geamul cu ciocanele, iau obiectele de valoare şi dispar.

Potrivit Serviciului Public de Procuratură, autorii au lăsat urme cruciale. Îmbrăcăminte folosită şi o geantă de sport au fost aruncate într-un container lângă o casă de pe strada Pelikaan din Assen. A doua zi, locuitoarea a descoperit în interiorul containerului deşeuri care nu îi aparţineau şi a sunat la poliţie. Pe haine s-au găsit urme de ADN de la doi suspecţi: Douglas Wesley W., în vârstă de 37 de ani, şi Bernhard Z., în vârstă de 35 de ani, ambii din Heerhugowaard.

Uneltele folosite în spargere au fost achiziţionate de Jan B., un rezident în vârstă de 21 de ani. Acest lucru s-a întâmplat cu puţin timp înainte de jaful de la o firmă de construcţii din Assen. Există imagini de pe camerele de filmat ale acestui fapt.

În momentul jafului, cei trei se aflau într-o casă de vacanţă din parcul de vacanţă Lunsbergen din Borger. Acolo, poliţia a găsit cioburi de sticlă şi urme de aur, exact ca în sacul aruncat. În plus, Serviciul Public de Parchet are acces la dovezi prin intermediul filmărilor de pe camere, printre altele, privind furtul maşinii de evadare şi achiziţionarea de materiale. Cabana a fost rezervată de Jan B. şi plătită din contul său bancar.

Filmul capturării suspecților

Presa olandeză scrie că, în timpul audierilor au ieșit la iveală informații despre filmul capturării celor trei suspecți judecați acum. Trei ofițeri au lucrat sub acoperire, au luat legătura, prin intermediari, cu unul dintre suspecți și au pozat în comercianți de artă, interesați să cumpere coiful și cele trei brățări. Așa au putut confirma că suspecții sunt în posesia obiectelor de patrimoniu.

Deoarece W. şi Z. au păstrat tăcerea în timpul interogatoriilor cu privire la locaţia comorilor de artă, Parchetul a decis să ia o măsură rară: publicarea fotografiilor şi numelor uşor de recunoscut ale acestor suspecţi.

Potrivit Procuraturii, importanţa recuperării comorilor de artă a depăşit intimitatea suspecţilor. Impactul publicării fotografiilor şi a numelor trebuie luate în considerare la pronunţarea sentinţei, potrivit procurorului.

Coiful de la Coţofeneşti şi două dintre cele trei brăţări au fost recuperate în cele din urmă la 1 aprilie, după ce a fost încheiată o înţelegere cu W. şi B.

Al treilea suspect, Bernhard Z., consideră că rolul său este mai mic şi nu a participat la înţelegere. Parchetul solicită o pedeapsă cu închisoarea de 5,5 ani împotriva sa. Împotriva celorlalţi doi suspecţi, care au cooperat la tranzacţie, au fost cerute pedepse de 44 de luni.

Avocaţii îşi vor spune cuvântul joi.

