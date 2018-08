Jandarm, cu ochii în lacrimi: „Or fi făcut ei ceva de au fost bătuți. Cine i-a pus să ridice mâinile?”

Un jandarm a fost chemat, marți seară, în studioul Antena 3 pentru a povesti violențele din celălalt punct de vedere. Rănit la arcadă, cu o mină abătută și cu lacrimi în ochi, el a spus că a fost foarte speriat de evenimente și că nu a mai trăit așa ceva.

Captură Antena 3

„A fost ceva copleșitor și pentru mine, și pentru colegi”, a spus jandarmul. Când a fost însă întrebat „de ce s-a dat cu gaze la Antipa” sau „sunteți acuzați că ați bătut oameni nevinovați” răspunsurile au fost mormăite astfel încât să nu se înțeleagă nimic.

Întrebat de ce pe imagini se văd oameni care stau pe jos și ridică mâinile și sunt luați la bătaie, jandarmul răspune: „Or fi făcut ei ceva. Cine le-a zis să ridice mâinile sus? Le-au zis jandarmii?”

„M-am gândit ce a fost în Piață. A fost ceva copleșitor și pentru mine și pentru colegi. N-am trăit până pe 10 august așa ceva. A fost un apel pe 112 în care s-au anunțat violențe. Am plecat spre locul indicat. Din toate pățile veneau obiecte contondente de care abia puteai să te ferești. Erau obiecte de tot felul, de la bări metalice, borduri, bile de oțel, praștii confecționate, chiar și bările de delimitare. Azi am fost la IML să scot certificat medico-legal. Până azi nu am avut voie să ies. Am stat la pat cu gheață și medicamente. Am fost rănit prin cască”, a declarat jandarmul, potrivit HotNews.ro.

Etichete:

,

,

,

,