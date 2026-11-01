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Jandarmeria dezminte informațiile despre un luptător MMA de 18 ani care s-ar fi bătut cu trei jandarmi. De unde a pornit totul

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masina a jandarmeriei
Foto: Jandarmeria română
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Jandarmeria Română atrage atenția asupra unei știri false, distribuite pe rețelele sociale, potrivit căreia un presupus luptător MMA, în vârstă de 18 ani, s-ar fi bătut cu trei jandarmi și ar fi acționat în „legitimă apărare”. Potrivit instituției, postarea provenea de la un profil fals și reprezenta o glumă între prieteni, relatează News.ro.

Știrea despre presupusa bătaie dintre un tânăr luptător MMA și trei jandarmi era atribuită în mod fals unui cunoscut trust media, potrivit reprezentanților Jandarmeriei Române.

„De la o glumă la dezinformare este doar un click! O postare apărută recent pe o rețea de socializare prezenta o presupusă știre despre un incident petrecut în comuna Soveja, în care ar fi fost implicați un tânăr și trei jandarmi. În urma verificărilor, jandarmii au stabilit că postarea provenea de la un profil fals și reprezenta o glumă între prieteni. Ulterior, aceasta a fost ștearsă”, au transmis oficialii Jandarmeriei.

Aceștia reamintesc că distribuirea unor astfel de mesaje poate avea consecințe juridice, în funcție de circumstanțe, și le recomandă internauților să verifice informațiile pe care le redistribuie, pentru a nu contribui la răspândirea dezinformării.

Editor : Ș.A.

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