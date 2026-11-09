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Jandarmeria Română: Pentru manifestaţia din 14 noiembrie am semnalat riscuri concrete. Acuzațiile lui Piperea

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masina a jandarmeriei
Foto: Jandarmeria română
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Jandarmeria Română spune că susţine exercitarea dreptului la proteste paşnice, dar că a semnalat „riscuri concrete” în cazul manifestaţiei din 14 noiembrie de la Parlament pentru care nu a fost dat aviz. Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea l-a acuzat pe primarul general Ciprian Ciucu că restrânge dreptul la protest în Capitală, în urma acestei decizii.

„Pentru manifestaţia din 14 noiembrie, am semnalat, potrivit competenţelor, riscuri concrete, inclusiv în contextul desfăşurării, în aceeaşi zi, a meciului România - Polonia. În acest context, există posibilitatea ca aproximativ 3.000 de suporteri polonezi să fie prezenţi, în aceeaşi perioadă, în centrul Capitalei. Decizia privind avizarea aparţine autorităţilor competente", a informat Biroul de presă al Jandarmeriei Române, citat de Agerpres.

Responsabilitatea Jandarmeriei este să prevină incidentele şi să protejeze oamenii, precizează comunicatul.

Europarlamentarul AUR/ECR Gheorghe Piperea i-a solicitat public primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, să prezinte explicaţii şi dovezi concrete care au stat la baza refuzului avizării manifestaţiei programate pentru 14 noiembrie, în Parcul Izvor.

Piperea contestă motivele invocate de municipalitate, în special presupusa schimbare a scopului protestului şi acuzaţiile privind incitarea la violenţă, avertizând că, în lipsa unor răspunsuri clare, va recurge la toate mijloacele legale pentru tragerea la răspundere a celor responsabili.

„Voi lua toate măsurile legale pentru ca acest comportament ilegal să nu se consolideze şi, la nevoie, să suporte sancţiunile legale şi politice corespunzătoare", a susţinut Piperea.

Editor : M.B.

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