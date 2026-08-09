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Video Jandarmii au intervenit pe plajele din Eforie. Turiștii au ignorat steagul roșu și au intrat în valurile de doi metri

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Marea este agitată, iar pe plaje este arborat steagul roșu. FOTO INQUAM PHOTOS - Daniel Stoenciu
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Jandarmii au intervenit duminică pe plajele de la Eforie, după ce numeroşi turişti au ignorat steagul roşu arborat de salvamari şi au intrat în valurile de doi metri. Salvatorii au făcut apel public la turişti să nu îşi rişte vieţile şi să respecte interdicţiile impuse atunci când marea este agitată.

Salvamarii au arborat duminică, încă de dimineaţă, steagul roşu pe toate plajele de la Eforie, trasmiţând astfel turiştilor că scăldatul este interzis în condiţiile în care marea este foarte agitată iar valurile ajung la doi metri.  

Nu puţini au fost turiştii care au ignorat avertismentele şi au intrat în valuri, astfel că jandarmii au intervenit.

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Jandarmii au venit, astăzi, în sprijinul nostru pentru a-i convinge pe turişti să iasă din apă şi să respecte avertismentele. În larg, valurile ajung până la 2 metri, iar curenţii sunt extrem de puternici. Chiar şi pentru înotătorii experimentaţi, marea poate deveni periculoasă în doar câteva secunde”, au transmis salvamarii, mulţumind Jandarmeriei Române pentru sprijinul acordat.

Salvamarii au făcut din nou apel către turişti: Rămâneţi pe mal şi respectaţi indicaţiile salvamarilor! Nu vă riscaţi viaţa pentru câteva minute în apă. Marea poate fi admirată şi de pe mal”. 

Citește și: Turiștii văd steagul roșu, dar insistă să intre în mare și se ceartă cu salvamarii și jandarmii. „Foarte greu ne înțelegem cu ei”

Editor : C.A.

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