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Jandarmii caută un urs semnalat la câteva zeci de kilometri de Capitală. Localnic: Nu știu cum a ajuns aici, cred că l-a scăpat cineva

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urs in padure
Foto: Captură Digi24
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Autoritățile sunt în alertă după ce un urs a fost văzut la câteva zeci de kilometri de Capitală. Animalul a fost semnalat în zona pădurii Snagov, inclusiv de pădurarul din localitate, iar locuitorii din apropiere au sunat de mai multe ori la 112. Autoritățile locale le-au cerut oamenilor să evite zona împădurită, iar jandarmii au început căutările.

Ursul a ajuns la o pădure aflată la numai câteva zeci de kilometri de București. Autoritățile din zonă au fost puse pe jar, au primit nenumărate sesizări de la oameni. Acum, primăria din Gruiu a emis o avertizare și le cere oamenilor să evite zona împădurită. Unii localnici nu cred însă că pericolul e real.

Localnic: Nu știu dacă e adevărat. La Sinaia am văzut, dar aici... nu cred.

Localnic: Nu e de glumă cu ursu.
Jurnalist: Vă temeți?
Localnic: Păi, trebuie să ne temem, vă dați seama, că apare ursul... bine, noi suntem cu mașina dar biciliști, oameni cu căruțe...

Localnic: E adevărat, 100%. Periculos! Nu știu cum a ajuns aici, cred că l-a scăpat cineva.

Localnică: Eu cred că există, nu ar fi avut de ce să ne atenționeze.

Printre oamenii care au sunat la 112 din cauza ursului, primul a fost chiar pădurarul din localitate. Jandarmii au fost mobilizați și au început verificările în zonă.

Aceasta este zona unde a fost văzut ultima dată animalul, la mai puțin de doi kilometri de locuințele oamenilor. Echipele jandarmeiei au fost relocate de mai multe ori și monitorizează zona. În același timp, încearcă să refacă traseul animalului, relatează Isabella Neagu, jurnalistă Digi24.

„În urma verificărilor efecuate, până la aceast moment, prezența ursului nu a fost confirmată”, a declarat pt Digi24 sublocotenent Andreea Suciu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov.

În continuare, oamenii sunt sfătuiți să nu oprească pentru fotografii dacă văd animalul și să evite deplasările în pădure.

Editor : Liviu Cojan

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