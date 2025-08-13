Live TV

Video Jandarmii înarmați la metrou au dat naștere unor teorii ale conspirației. Ce spun oamenii care s-au întâlnit cu ei în stații

Jandarmi înarmați care patrulează în stațiile de metrou. Foto: Captură Digi24

Imaginile cu jandarmi înarmați la metroul bucureștean au stârnit val de reacții în online și nu numai. A fost un prilej de rostogolire a fricii și a unor teorii ale conspirațiilor. Unii oameni s-au chiar s-au întrebat dacă suntem sub asediu și de ce este nevoie de prezența jandarmilor la metrou cu armele la vedere. Nu a întârziat nici reacția Jandarmeriei Române, care a transmis că prezența forțelor de ordine în subteran este preventivă, iar armele fac parte din echipamentul lor standard. Acțiunea nu este una nouă, jandarmii patrulează la metrou încă din 2016.

- S-a întâmplat ceva?
- Nu s-a întâmplat nimic.

Stația de metrou Piața Victoriei, oră de vârf. Mii de oameni trec zilnic prin această zonă, care este una dintre cele mai aglomerate stații din subteran. Aici îi găsim și pe jandarmii de la Brigada Specială de Intervenții, echipați din cap până în picioare, cu cagule și arme. Prezența lor a iscat multe discuții în rândul călătorilor. În timp ce unii spun că sunt speriați de faptul că îi vâd la metrou, alții zic că se simt protejați și se bucură că pot interacționat cu aceștia.

- E intimidant când mă uit la ei.
- Într-un fel să stea cineva cu o armă lângă tine nu e plăcut.
- Emană un sentiment de siguranță.
- Ți-e frică când îi vezi la metrou?
- Nuuu, deloc.
- Mereu au armele la ei și sunt baricadați, bine echipați, cu cagulă. Mi-aș dori să fiu jandarm, mai mult pentru arme.

Prezența jandarmilor la metrou a stârnit multe reacții și în mediul online, unele comentarii alimentând teorii ale conspirațiilor pe rețele de socializare.

Jandarm de la Brigada Specială de Intervenții a Jandarmeriei: Oamenii sunt destul de reticienți. Oarecum, echipamentul nostru, care este standard, face parte din dotarea noastră... oarecum îi face să le fie frică, dar nu ar trebui să le fie frică. Noi suntem aici pentru siguranța lor și pentru a preveni anumite acțiuni.

Metrorex a transmis că prezența jandarmilor este o măsură de precauție și are ca rol menținerea unui grad de siguranță în subteran. Mai mult, patrulele nu reprezintă o noutate. Jandarmii patrulează la metrou încă din 2016.

„Prezența jandarmilor în stații și în garniturile de metrou nu este întâmplătoare. Ne dorim ca fiecare călător să se simtă protejat, respectat și încurajat să semnaleze autorităților orice situație care ar putea pune în pericol siguranța publică”. (sursa: comunicat Metrorex)

