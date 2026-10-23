Jandarmii nu au îngenuncheat în fața susținătorilor lui Georgescu. MAI dezminte un fals răspândit pe rețelele sociale

Jandarmeria Română a transmis că pe rețelele sociale sunt răspândite mai multe imagini false, generate cu inteligența artificială, menite să ducă în eroare opinia publica. Forțele de ordine nu au îngenuncheat în fața așa-numiților suveraniști, punctează oficialii.

Reprezentanții instituției au transmis: „În mediul online circulă imagini FALSE în care apar mai multe persoane îmbrăcate într-o ținută care imită uniforma de jandarmerie și care sunt prezentate în timp ce îngenunchează în fața unei mulțimi‼️

🚨Precizăm că imaginile sunt false, iar o astfel de acțiune nu a avut loc nici la protestul de azi de la Curtea de Apel București, nici la alt eveniment.

Imaginile sunt generate cu ajutorul inteligenței artificiale și sunt asociate în mod eronat cu adunarea publică care s-a desfășurat astăzi în fața Curții de Apel București, această încercare având scopul de a dezinforma și de a induce în eroare opinia publică.

Vă recomandăm să manifestați prudență în privința unor astfel de materiale false și să le semnalați de urgență atunci când apar.✅

Vă reamintim să verificați întotdeauna informațiile din surse oficiale și să evitați răspândirea unor mesaje complet neadevărate, care pot induce în eroare”.

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Editor : Alexandru Rotaru