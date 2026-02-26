Live TV

Jeffrey Epstein a traficat femei „prin aeroporturile din Marea Britanie” până cu o lună înainte de arestare, în 2019

US releases thousands of Epstein investigation files under transparency law deadline
Jeffrey Epstein. Foto: Profimedia Images

Epstein a călătorit în și din Marea Britanie cu avionul său privat de peste 60 de ori, în timp ce a rezervat zboruri comerciale din sau prin această țară până în iunie 2019, potrivit The Independent, care a analizat documentele publicate în dosarele Epstein.

Ziarul a raportat că forțele de poliție investighează dacă femeile au fost traficate în aeroporturile comerciale britanice și bazele RAF cu avionul privat al lui Epstein. Acesta a adăugat că documente recente dezvăluie că avionul lui Epstein a aterizat la RAF Northolt încă din 2015.

Fostul procuror șef britanic Nazir Afzal a calificat noile descoperiri drept „scandaloase”.

El a declarat pentru The Times: „De fiecare dată când poliția a fost solicitată să-l investigheze pe Epstein în legătură cu abuzul sexual și traficul de persoane, ni s-a spus că o anchetă nu a găsit niciun motiv... Am văzut săptămâna aceasta cum, atunci când statul este presupusa victimă, acesta poate acționa rapid. Când femeile sunt presupusele victime, găsește o scuză pentru a nu face nimic.”

Ziarul a afirmat că zborurile au fost aranjate de asociații lui Epstein pentru o femeie de naționalitate rusă, al cărei nume a fost ascuns, care a zburat de la Heathrow la New York pe 1 iunie și s-a întors pe 9 iunie 2019, Epstein fiind arestat doar o lună mai târziu, pe 6 iulie.

Epstein ar fi efectuat zeci de zboruri către și dinspre aeroporturile britanice, în special Londra Luton, cu avionul său privat Boeing 727 înainte de a fi încarcerat în 2008, călătoriile continuând după eliberarea sa din închisoare, deși erau mai puțin frecvente.

Sir Keir Starmer a evitat miercuri solicitările de anchetă publică asupra lui Epstein și a posibilei sale utilizări a aeroporturilor britanice pentru traficul de fete în țară, insistând că orice anchetă polițienească ar trebui să urmeze mai întâi cursul normal.

