Jennifer Lopez vine la București. Superstarul pop va concerta în România în vara lui 2025

Jennifer Lopez, una dintre cele mai influente figuri ale muzicii pop și R&B, va susține un concert live în capitala României, în data de 27 iulie 2025, în cadrul turneului său internațional intitulat “Up All Night Live”.

Artista americană, cunoscută pentru show-urile spectaculoase, revine în Europa după o perioadă de absență de pe marile scene. România se regăsește, de această dată, printre destinațiile oficiale confirmate în itinerariul mondial al turneului.

Turneul mondial al vedetei va debuta în Turcia, la începutul lunii iulie, iar doar câteva săptămâni mai târziu, fanii români o vor putea vedea live, în ceea ce se anunță a fi o producție grandioasă.

Deși locația exactă nu a fost încă anunțată de către organizatori, cele mai vehiculate opțiuni sunt Arena Națională sau Piața Constituției – locuri consacrate pentru găzduirea concertelor de amploare. Având în vedere profilul internațional al artistei și așteptările publicului, se presupune că se va opta pentru un spațiu cu o capacitate de zeci de mii de spectatori.

Cine este Jennifer Lopez

Pe lângă cariera sa muzicală de succes, Jennifer Lopez s-a remarcat și în film, modă și televiziune. A jucat în filme de succes precum “Selena”, “Out of Sight”, “The Wedding Planner” sau “Hustlers”, și a fost jurat în emisiuni de talente precum American Idol.

Pe plan muzical, este autoarea multor hituri, precum "If you had my love", "Jenny from the block" sau "Love don't cost a thing". În ultima perioadă, a fost pe primele pagini în presa internațională din cauza divorțului de celebrul actor Ben Affleck. Înainte de căsătoria cu Affleck, Lopez a mai fost căsătorită de trei ori, cu Ojani Noa, între 1997 și 1998, cu Cris Judd, între 2001 și 2003 și cu Marc Anthony, între 2004 și 2014. Cu Affleck s-a căsătorit în 2022, după ce au mai avut o relație în 2002, s-au logodit, dar s-au despărțit înainte de nuntă, în 2004.

Averea lui Jennifer Lopez este estimată la 400 de milioane de dolari, conform unor analize din 2024.

De asemenea, este implicată în numeroase inițiative sociale și caritabile, susținând campanii pentru sănătatea copiilor, educație și drepturile femeilor.

