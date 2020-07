Județul care în ultimele 7 zile a înregistrat zero cazuri noi de Covid-19

Numărul cazurilor noi de coronavirus se menține la un nivel ridicat, de peste 300 pe zi. Astfel, în ultimele 24 de ore au fost raportate 326 de cazuri noi de COVID-19, din 12.585 de teste efectuate. De asemenea, 16 persoane infectate cu noul coronavirus au murit. Aproape 30% din noile cazuri au fost înregistrate doar în București și Argeș.

Însă distribuţia cazurilor diferă, iar anumite judeţe au un număr ridicat de cazuri zilnice, iar altele au un număr mic sau înregistrează chiar zero noi cazuri. Judeţul Arad, de exemplu, are zero noi cazuri de infectare în ultimele 7 zile, potrivit datelor anunţate de autorităţi.

Numărul total de infectări din judeţ este de 706 şi este neschimbat din data de 24 iunie, când s-au raportat 2 cazuri.

Pe data de 1 iulie, alte 5 judeţe au raportat zero noi cazuri de Covid-19.

Numărul de cazuri pe judeţe

1. Alba 447

2. Arad 706

3. Argeş 844

4. Bacău 640

5. Bihor 67

6. Bistriţa-Năsăud 535

7. Botoşani 1.023

8. Braşov 1.497

9. Brăila 219

10. Buzău 583

11. Caraş-Severin 114

12. Călăraşi 178

13. Cluj 682

14. Constanţa 454

15. Covasna 286

16. Dâmboviţa561

17. Dolj 300

18. Galaţi 912

19. Giurgiu 269

20. Gorj 234

21. Harghita 322

22. Hunedoara 661

23. Ialomiţa 432

24. Iaşi 992

25. Ilfov 746

26. Maramureş198

27. Mehedinţi 190

28. Mureş 738

29. Neamţ 965

30. Olt 236

31. Prahova 406

32. Satu Mare 77

33. Sălaj 118

34. Sibiu 654

35. Suceava 4.032

36. Teleorman 160

37. Timiş 522

38. Tulcea 180

39. Vaslui 184

40. Vâlcea 52-6

41. Vrancea 1.049

42. Mun. Bucureşti 3.193

43. Cazuri care nu au putut fi alocate pe județe - 34

TOTAL 27.296

Până pe 1 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 27.296 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.749 au fost externate, dintre care 19.314 pacienți vindecați și 1.435 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. Până astăzi, 1.667 persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat.