Jumătate din București, fără apă caldă. Termoenergetica: „Echipele lucrează la foc continuu”. Ce sectoare sunt afectate

Aproape jumătate dintre blocurile din București racordate la rețeaua centralizată nu primesc apă caldă. Termoenergetica anunță că este o avarie majoră la o conductă magistrală, ceea ce a forțat închiderea electrocentralei Progresu. Adela Ciudoescu, director Termoenergetica, a precizat pentru Digi24 că echipele de intervenție lucrează la foc continuu și se încearcă ca astăzi să fie rezolvată avaria. Peste 4.000 de blocuri din sectoarele 4, 2 și 3 din București nu au în acest moment apă caldă.

„Avaria este iminentă. Deci ieri în jurul orei 16, ne-a semnalizat Electrocentrale București că practic a crescut debitul de adaos foarte mult și parametrii centralei s-au dus spre zero. Am avut echipele permanent în teren, s-a depistat avaria, s-a izolat, zona este undeva pe Splaiul Unirii, intersecție cu Mihai Bravu. Toată noaptea echipele au lucrat, au evacuat apa din galerie pentru că avem o galerie cu o lățime de aproximativ 5m și o înălțime de 3m, galeria fiind complet inundată. Chiar și la acest moment, pe anumite zone se mai scoate apa din galerie. Echipele, cum v-am zis, au lucrat la foc continuu, în schimburi permanent,” a declarat Adela Ciudoescu, director Termoenergetica.

„Este afectat sectorul 4, 2 și 3 deoarece nu s-a putut asigura minimul tehnic de funcționare a centralei și pentru a nu periclita echipamentele energetice, centrala a trebuit să se închidă,” a precizat directorul Termoenergetica.

Întrebată când ar putea fi rezolvată avaria, directorul Termoenergetica spune că se încearcă astăzi rezolvarea ei.

„Eu sper în cel mai scurt timp să depisteze avaria, că este depistată doar o singură avarie, dar este una care încă nu au găsit-o, încă galeria este inundată de la momentul depistării avariei. Abia atunci putem da un termen estimativ, în funcție de ce necesită remedierea,” a subliniat Adela Ciudoescu.

