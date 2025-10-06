Jumătate dintre locuitorii orașului Timișoara au rămas fără apă caldă și căldură în urma unei avarii

Jumătate dintre locuitorii orașului Timișoara nu au apă caldă și căldură în acest moment, în urma unei avarii majore, informează Digi24.

Avaria majoră a fost semnalată în zona Splaiul Nistrului din Timișoara. Pierderea uriașă de apă caldă a fost cauzată cel mai probabil de una sau mai multe spărturi în țevile de distribuție.

Echipele companiei de termoficare au intervenit destul de greu din cauza temperaturii foarte mare a apei din conductă, astfel că muncitorii au trebuit să aștepte ca sistemul să se răcească treptat pentru a putea interveni în subteran.

Avaria afectează jumătatea de sud a orașului, între 12.000 și 15.000 de abonați, care în acest moment nu au căldură și nici apă caldă. De asemenea, pe această listă sunt și instituții care se confruntă cu aceeași problemă.

Reprezentanții companiei de termoficare au declarat pentru Digi 24 că lucrează și la un plan de furnizare etapizată a căldurii în cazul în care avaria aceasta nu va fi rezolvată, însă, chiar și în cel mai optimist scenariu, căldura va ajunge destul de târziu în calorifere, iar temperaturile de afară nu trec de 10-12°C în timpul zilei și șase cel mult 7° în timpul nopții.

Editor : Sebastian Eduard