Live TV

Jumătate dintre locuitorii orașului Timișoara au rămas fără apă caldă și căldură în urma unei avarii

Data actualizării: Data publicării:
avarie conducta termoficare (2)

Jumătate dintre locuitorii orașului Timișoara nu au apă caldă și căldură în acest moment, în urma unei avarii majore, informează Digi24.

Avaria majoră a fost semnalată în zona Splaiul Nistrului din Timișoara. Pierderea uriașă de apă caldă a fost cauzată cel mai probabil de una sau mai multe spărturi în țevile de distribuție.

Echipele companiei de termoficare au intervenit destul de greu din cauza temperaturii foarte mare a apei din conductă, astfel că muncitorii au trebuit să aștepte ca sistemul să se răcească treptat pentru a putea interveni în subteran.

Avaria afectează jumătatea de sud a orașului, între 12.000 și 15.000 de abonați, care în acest moment nu au căldură și nici apă caldă. De asemenea, pe această listă sunt și instituții care se confruntă cu aceeași problemă.

Reprezentanții companiei de termoficare au declarat pentru Digi 24 că lucrează și la un plan de furnizare etapizată a căldurii în cazul în care avaria aceasta nu va fi rezolvată, însă, chiar și în cel mai optimist scenariu, căldura va ajunge destul de târziu în calorifere, iar temperaturile de afară nu trec de 10-12°C în timpul zilei și șase cel mult 7° în timpul nopții.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
profimedia-1029625023
2
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
3
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
4
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
sorin oprescu
5
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
La 28 de ani, e prima femeie din istorie care a făcut asta și i-a lăsat pe toți ”mască”: ”Mi-au spus: `Nu o să fii în stare`”
Digi Sport
La 28 de ani, e prima femeie din istorie care a făcut asta și i-a lăsat pe toți ”mască”: ”Mi-au spus: `Nu o să fii în stare`”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Băsescu îl sfătuiește pe Nicușor Dan să schimbe Guvernul, dar nu cu...
soldați străini din armata rusă capturați de ucraineni
Ce țară a trimis cele mai multe trupe străine care luptă de partea...
Screenshot 2025-10-03 001520
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon...
aur
Ce șanse are partidul AUR să câștige alegerile parlamentare din 2028...
Ultimele știri
Atac ucrainean masiv în Rusia. Moscova susține că a doborât 251 de drone, inclusiv câteva zeci deasupra Mării Negre
Rusia a raportat o pană majoră de curent în Belgorod, după un atac ucrainean de amploare asupra infrastructurii energetice
Germania va avea din nou armata obligatorie. Explicațiile cancelarului Friedrich Merz
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
batran scoate bani de la bancomat
Pensiile din Pilonul II ar putea fi mai mari. Inițiativa legislativă care le-ar aduce românilor un „cadou” lunar de la angajatori
factura curent
Ministrul Energiei: Schemele de ajutor pentru energie vor continua. Nu vor fi creșteri ale facturii de gaz
nicusor dan asculta in casca traducerea unor declaratii
Nicuşor Dan: România nu era pregătită pentru a intra în UE, dar decizia a fost corectă
lei in mana unei femei
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a păstra bani cash în casă. Economist: Numerarul este sfânt
nicusor dan
Președintele Nicușor Dan participă la înmormântara cardinalului Lucian Mureșan
Partenerii noștri
Pe Roz
Joan Collins, soacră mare la 92 de ani. Etalon de eleganță, a strălucit într-o rochie bleu și și-a condus...
Cancan
Cum s-a îmbogățit Serghei Mizil în comunism. Din ce 'combinații' făcea bani concurentul Asia Express 2025
Fanatik.ro
FCSB a dat peste cap calculele la play-off după 1-0 cu Universitatea Craiova. Cum arată top 6 și cine iese...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, mesaj în vestiarul lui Dinamo: “Suntem foarte puternici!” Derby încins cu Rapid: “Ambele am...
Adevărul
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer...
Playtech
Ai nevoie de autorizație pentru izolarea unui apartament la exterior? Ce prevede legea
Digi FM
Brigitte Bardot se destăinuie într-un “BBcedar” scris de mână. Actorul pentru care își declară dragostea. Ce...
Digi Sport
"O lovitură de clasă mondială!" Transferul lui Ianis Hagi le provoacă insomnii
Pro FM
Fiul cântăreței Tina Turner a murit la 67 de ani, cu o zi înainte de a-și sărbători ziua de naștere
Film Now
În ce filme au mai jucat Kate Winslet şi Leondaro DiCaprio împreună, pe lângă Titanic
Adevarul
Revolta generației Z. Din Kathmandu până la Agadir, tinerii zguduie lumea. Unda de șoc, în fața ușii Europei
Newsweek
Care pensionari vor pierde 960 lei la pensie după ce Guvernul a crescut taxele? Sunt peste 1.500.000
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Iubirile mai puțin cunoscute ale actriței Nicole Kidman. Cum o descriu foștii ei parteneri. „Am fost devastat”
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...